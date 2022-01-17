Оппозиционер Аблязов рассказал о своей роли в организации протестов в Казахстане

Оппозиционер и беглый казахский банкир Мухтар Аблязов рассказал, что не финансировал незаконные протесты на территории Казахстана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам банкира, живущего во Франции, он и дальше продолжит организацию протестов в Казахстане, но в мирном ключе.

«Мы будем содействовать, организовывать мирные протесты, мы будем мобилизовывать людей… Насильственно с применением оружия — нет, мирным способом, вот тем самым, который я регулярно озвучиваю — да», — объяснил Аблязов.

Он подчеркнул, что считает немыслимым финансирование акций подобного плана.

«Представьте себе: кто-то ходит с деньгами и к неким непонятным людям стучится домой и говорит: а давай я тебе дам деньги. <...> Как эти деньги можно раздать?», — уточнил Аблязов.

Еще беглый финансист заверил, что не имел отношения к первым незаконным акциям 2 января из-за повышения цен на газ.

Как заметил Аблязов, им был разработан «план смены» власти в Казахстане.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода», — сказал оппозиционер.

В дальнейшем он рассчитывает, что в республике получится провести выборы.

Ранее Аблязов убеждал, что является «лидером протестов» в Казахстане.