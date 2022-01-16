Ракеты у берегов. Как российские дипломаты убеждают американцев на переговорах

РФ может разместить ядерные ракеты «ближе к американским берегам» в том случае, если Запад не примет требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе. С таким утверждением выступила газета The New York Times, ссылаясь на западных участников переговоров. Как пишет издание, такой сценарий напоминает Карибский кризис 1962 года.

Российские дипломаты на состоявшихся на этой неделе переговорах с представителями США и НАТО по гарантиям безопасности якобы «намекали» на возможность размещения ядерных ракет «ближе к американским берегам», написала в воскресенье, 16 января, газета The New York Times.

По версии издания, речь могла идти о размещении соответствующих вооружений «в том случае, если Запад не примет требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе». NYT ссылается на западных дипломатов, участвовавших в прошедших дискуссиях. Отмечается, что напрямую о таких планах российские представители не заявляли.

Газета не уточняет, как именно эти намеки были выражены, а также какие конкретно страны или территории, расположенные «ближе к берегам США», подразумеваются.

В то же время журналисты поясняют, что такой шаг позволил бы сократить время подлета российских ракет к цели до пяти минут.

«Нельзя сказать, насколько серьезны такие планы и не являются ли они попыткой запугать западные страны с целью вынудить их принять российские требования на переговорах», — говорится в публикации.

Карибский кризис

Однако, добавляет The New York Times, подобные намерения напоминают о Карибском кризисе начала 1960-х.

Речь идет о событиях октября 1962 года, когда в отношениях между СССР и США наблюдалось «чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние». Это было вызвано тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений вооруженных сил Советского Союза, техники и вооружения, включая ядерное оружие.

Кризис мог привести к глобальной ядерной войне.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI ранее заявил, что Россия может «провести мероприятия по линии ВМФ, если Вашингтон будет провоцировать Москву и продолжать оказывать на нее военное давление». Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе, он сказал:

«Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду».

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а в четверг в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ.

Россия потребовала предоставить ей письменные гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток и что в альянс не будут принимать бывшие республики Советского Союза. Кроме того, предлагается урегулировать вопрос с размещением вооружений в Европе и ограничить число и масштабы учений.

Гарантии безопасности

Как полагает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, можно рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.

«Я думаю, рассчитывать на ответ можно. Мы хотим письменный ответ по каждому пункту. Я думаю, что наши западные партнеры такой ответ могут дать вполне.

Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным», — приводит его слова РИА «Новости».

В то же время он считает, что по ряду пунктов ответ все же будет утвердительным — в частности, по вопросам стратегической стабильности. Но ключевое предложение России — о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса — будет отвергнуто.