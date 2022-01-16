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Россия пригрозила передвинуть ядерные ракеты «ближе к американским берегам»

NYT: российские дипломаты намекнули на возможность появления ядерных ракет вблизи США

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

На переговорах между Россией, США и НАТО российские дипломаты якобы предупредили, что, если Вашингтон не пойдет на уступки, Москва передвинет ядерные ракеты «ближе к американским берегам». Об этом сообщает New York Times.

Журналисты подчеркивают, что представители России не говорили прямо. В статье не уточняется, какие намеки были сделаны, и не называются страны, где могут появиться российские ракеты.

Авторы затруднились оценить, насколько серьезно нужно относиться к намекам российских дипломатов. Они отметили, что происходящее напоминает Карибский кризис — в 1962 году СССР разместил атомное оружие на Кубе.

Ранее программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности можно, но, скорее всего, по ключевым требованиям Москвы ответ будет отрицательным.

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Отношения России и США
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