Россия пригрозила передвинуть ядерные ракеты «ближе к американским берегам»

На переговорах между Россией, США и НАТО российские дипломаты якобы предупредили, что, если Вашингтон не пойдет на уступки, Москва передвинет ядерные ракеты «ближе к американским берегам». Об этом сообщает New York Times.

Журналисты подчеркивают, что представители России не говорили прямо. В статье не уточняется, какие намеки были сделаны, и не называются страны, где могут появиться российские ракеты.

Авторы затруднились оценить, насколько серьезно нужно относиться к намекам российских дипломатов. Они отметили, что происходящее напоминает Карибский кризис — в 1962 году СССР разместил атомное оружие на Кубе.

Ранее программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности можно, но, скорее всего, по ключевым требованиям Москвы ответ будет отрицательным.