Эксперт оценил вероятность положительного ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности можно, но, скорее всего, по ключевым требованиям Москвы ответ будет отрицательным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, рассчитывать на ответ можно. Мы хотим письменный ответ по каждому пункту. Я думаю, что наши западные партнеры такой ответ могут дать вполне. Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным. Запад аргументирует свою позицию теми доводами, которые нам хорошо известны», — рассказал Тимофеев.

Он подчеркнул, что по ряду пунктов ответ все же будет утвердительным. Например, по вопросам стратегической стабильности. Но ключевое предложение России о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса будет отвергнуто.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Украины чрезмерно напряженная, поэтому Москва настаивает на конкретных ответах на свои предложения по гарантиям безопасности.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 января – на площадке ОБСЕ.