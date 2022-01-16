Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Россияне стали меньше покупать абонементы в фитнес-клубы 11:52
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Свердловской области 11:50
В Новосибирске создали новую тест-систему для определения «омикрона» 11:50
В Петербурге за сутки выявили максимальное число заряженных COVID-19... 11:42
Овечкин вплотную приблизился к Драйзайтлю в списке лучших снайперов НХЛ 11:40
ВС Украины разместили бронетранспортеры у луганского пункта Счастье 11:35
Джокович высказался о своей депортации из Австралии 11:34
Роднина: поражает, что публику интересует только женское одиночное катание 11:28
Все 19 самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана 11:22
Пограничная служба КНБ взяла под охрану аэропорт Актау 11:16

Эксперт оценил вероятность положительного ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Эксперт Тимофеев: ответ Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности будет отрицательным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности можно, но, скорее всего, по ключевым требованиям Москвы ответ будет отрицательным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, рассчитывать на ответ можно. Мы хотим письменный ответ по каждому пункту. Я думаю, что наши западные партнеры такой ответ могут дать вполне. Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным. Запад аргументирует свою позицию теми доводами, которые нам хорошо известны», — рассказал Тимофеев.

Он подчеркнул, что по ряду пунктов ответ все же будет утвердительным. Например, по вопросам стратегической стабильности. Но ключевое предложение России о гарантиях нерасширения Североатлантического альянса будет отвергнуто.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Украины чрезмерно напряженная, поэтому Москва настаивает на конкретных ответах на свои предложения по гарантиям безопасности.

В начале недели прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия – НАТО, а 13 января – на площадке ОБСЕ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть