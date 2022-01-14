«Ведется следствие». В Португалии открыли «дело Абрамовича»

В Португалии изучают детали выдачи паспорта Роману Абрамовичу. Минюст страны назвал это стандартной процедурой, указав на необходимость подтверждения принадлежности миллиардера к общине сефардских евреев. Представители самого бизнесмена заявили, что он получил паспорт законно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Португалии начали проверку процесса получения гражданства страны Романом Абрамовичем. О деталях процедуры пишет издание Renascenca.

О том, что российский миллиардер получил португальский паспорт, стало известно в декабре 2021 года. Сообщалось, что бизнесмен натурализовался по закону о гражданстве, указав себя как потомка выходцев из общины сефардских евреев.

В редакции Renascenca направили запрос о разъяснениях в министерство юстиции республики. В ведомстве подтвердили, что «по делу Абрамовича ведется следствие по инициативе Института ЗАГС и нотариата».

«Идея состоит в том, чтобы без всяких сомнений расследовать, были ли какие-либо нарушения.

Это нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации», — указали в минюсте.

В случае приобретения гражданства потомками сефардских евреев требуется подтвердить принадлежность к сефардской общине (со статусом религиозного коллектива), поясняется в ответе ведомства.

«Это, как и все другие необходимые документы, подлежит строгой формальной и юридической проверке со стороны Регистратора записей», — гарантирует министерство.

По данным за 2020 год, почти 21 тыс. подобных дел имели положительный исход, и только в 163-х случаях последовал отказ на оформление гражданства, отмечает издание. Renascenca также ссылается на сообщение от «лица, ответственного за процесс сертификации португальских сефардских евреев»:

«Он очень положительно оценил тот факт, что независимая организация может проанализировать конкретный процесс в свете применимого законодательства и критериев, согласованных с министерством юстиции с 2015 года», — говорится в публикации.

В рекордно короткие сроки

Процедура натурализации Абрамовича была завершена еще 13 апреля 2021 года. Она стала возможной благодаря закону о репатриации, который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии, а также евреев, насильно обращенных в христианство), получить португальское гражданство.

По данным минюста страны, в качестве доказательства происхождения от сефардов Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту.

Местные СМИ отмечают, что процесс получения гражданства российским предпринимателем был завершен «в рекордно короткие сроки».

Абрамович, как указали его представители, «приветствует любую проверку, поскольку она только продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

Абрамович и сефарды

Forbes оценивает состояние бизнесмена в $14,5 млрд (12-е место в списке 200 богатейших россиян). Он также занимает 145-е место в рейтинге богатейших людей планеты. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта.

В июле 2016 года он подал заявку на вид на жительство в швейцарском кантоне Вале (удобном для налогообложения месте для успешных бизнесменов) и планировал передать свое налоговое резидентство этому муниципалитету. Местные власти согласились и передали заявление в госсекретариат по делам миграции Швейцарии для утверждения. Однако там чиновники выступили против удовлетворения запроса. В результате в июне 2017-го бизнесмен отозвал свое заявление.

Абрамович родился 24 октября 1966 года в Саратове и известен во всем мире как владелец английского футбольного клуба «Челси».

Сефарды являются субэтнической группой евреев, сформировавшейся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Их стали называть сефардами (на современном иврите — «испанцы») после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и после исхода с Пиренейского полуострова впоследствии в XVI — XVIII веках. Традиционно пользовались языком ладино («латинский»), близким к испанскому.