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В Португалии открыли дело против Романа Абрамовича

Reuters: Португалия подозревает Абрамовича в незаконном получении гражданства

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РИА Новости

Португальский минюст открыл дело против миллиардера Романа Абрамовича, подозревая его в том, что бизнесмен незаконно приобрел португальское гражданство, сообщает Reuters.

Абрамович получил гражданство Португалии в апреле 2021 года по закону о натурализации потомков сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена средневековой инквизиции.

Евреи-сефарды проживали в Южной Европе и Северной Африке. В Португалии отмечают, что фамилия миллиардера — Абрамович — имеет ашкеназское происхождение. Евреи-ашкеназы до Второй мировой войны проживали в Северной и Восточной Европе.

«Все указывает на то, что за благонамеренным законом была создана паспортная мафия», — заявила активист по борьбе с коррупцией и основатель португальского отделения Transparency Internacional Жоао Баталья.

Португальский минюст утверждает, что расследование является стандартной процедурой.

«Это нормальная процедура, применяемая всякий раз, когда возникают ситуации или новости, касающиеся любых возможных нарушений в проведенной процедуре», — указано в сообщении ведомства.

Ранее минюст Португалии подтвердил, что Роман Абрамович получил гражданство страны.

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