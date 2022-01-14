«Подорвет единство союзников»: Сенат США отверг санкции против «Северного потока 2».

Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока 2». Документ предложил сенатор Тед Круз. Однако его идея не нашла поддержки ни у его коллег, ни в администрации президента.

15 дней Байдену

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз предложил ввести ограничения против организаций и ряда их сотрудников, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Санкции включали запрет на въезд в США, заморозку американских активов тех, кто попал под ограничения, и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

Законопроект обязывал Белый дом ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после утверждения документа. В частности, президент США должен был бы в течение 15 дней применить санкции против «любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию» трубопровода, а также самой такой структуры.

Документ также позволял Конгрессу повторно проголосовать за введение ограничений, если американский президент решил бы единолично отменить их.

С помощью новых мер Круз хотел вернуть ограничения против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В мае прошлого года США сняли с них свои санкции. Госдеп объяснял, что Белый дом убрал этих фигурантов из черного списка, так как трубопровод уже достроен. Госсекретарь США Энтони Блинкен также указал, что санкции могли бы испортить отношения с Берлином и лишить Германию стимулов для дальнейших переговоров с США.

Российские танки в Киеве

По мнению сенатора Круза, спасти Украину от вторжения России можно только предложенными им санкциями против «Северного потока - 2».

Круз добился голосования Сената по своему проекту, угрожая, что в противном случае будет препятствовать утверждению верхней палатой Конгресса кандидатур президента США Джо Байдена на посты в администрации. Политик даже хотел, чтобы его поправка попала в оборонный бюджет страны на 2022 год, но в итоговый вариант закона этот пункт не вошел.

«Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева», — заявил он перед голосованием.

Политик убежден, что президент Российской Федерации Владимир Путин «хочет воссоздать Советский Союз». А саму Незалежную в Москва якобы хочет «стереть с лица земли». От принятия законопроекта «зависит существование Украины», считает он.

Круз опасается, что бездействие администрации Байдена обеспечит скорый ввод трубопровода в эксплуатацию. «Если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект», — подчеркнул политик. Он также упрекнул коллег в том, что они ставят партийную преданность выше национальных интересов.

«Подрыв единства союзников»

Ранее издание Politico писало, что Сенат Соединенных Штатов, скорее всего, не утвердит эту инициативу. По данным издания, демократы, которые активно поддерживают новые ограничительные меры в отношении газопровода, «изменили свои позиции». В материале отмечалось, что они не желают мешать президенту США Джо Байдену «взаимодействовать с Россией» в контексте возможного конфликта России и Украины.

Незадолго до голосования администрация президента США призвала Сенат не принимать законопроект.

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком 2», - говорится в заявлении Белого дома», — говорится в заявлении Белого дома.

В администрации опасаются, что законопроект поможет Украине, но при этом он «подорвет единство европейских союзников». В Совете нацбезопасности согласились, что документ может обнулить усилия по сдерживанию России и лишить США и союзников рычагов давления.

Против инициативы Круза также призвал проголосовать его коллега - глава международного комитета сената США Роберт Менендез.

«Введение санкций против «Северного потока 2» сейчас, в этот критический момент, будет иметь эффект, обратный сдерживанию Путина. Это может даже стать предлогом, которого ищет Путин. Сейчас мы знаем, что Путин хочет, чтобы «Северный поток 2» был введен в строй», — сказал он, выступая в четверг в Сенате перед голосованием.

Он добавил, что правительство Германии поставило на паузу сертификацию проекта, и от ввода в эксплуатацию его отделяют месяцы. «Сейчас не время убирать со стола такой мощный рычаг влияния», — заверил Менендез.

Для принятия инициативы сенатора-республиканца требовался порог в 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов-однопартийцев Байдена. Однако такого отклика у парламентариев законопроект не нашел.

В рамках проекта «Северный поток — 2» построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.