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США не будут вводить санкции против «Северного потока — 2»

Сенат США отклонил законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат Конгресса США отклонил законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», который ранее предложил республиканец от штата Техас Тед Круз. Трансляция голосования, которое прошло в четверг, 13 января, велась на сайте верхней палаты этого американского законодательного органа.

Инициативе сенатора не удалось набрать необходимые 60 голосов для утверждения.

При этом, согласно проекту закона, Конгресс имеет право проголосовать за повторное введение ограничений, если президент Соединенных Штатов примет решение отменить их.

Ранее Politico писало, что Сенат, скорее всего, не утвердит данную инициативу. По информации издания, демократы, которые активно поддерживают новые ограничительные меры в отношении газопровода, «изменили свои позиции». В материале отмечалось, что они не желают мешать президенту США Джо Байдену «взаимодействовать с Россией» в контексте возможного конфликта России и Украины.

Законопроект Круза обязывает администрацию Белого дома ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Ограничительные меры, согласно проекту закона, введут против организаций, которые занимались проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода, а также в отношении некоторых их сотрудников. Санкции предполагают запрет на въезд в США, а также заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских физических и юридических лиц вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

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Санкции против России
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