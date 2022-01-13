В Белом доме отказались поддержать проект о санкциях против «Северного потока — 2»

Администрация США выступила против проекта о санкциях в отношении «Северного потока — 2», который предложил сенатор-республиканец Тед Круз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком — 2», — сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что законопроект может подорвать единство европейских союзников.

Сенат Конгресса США в четверг, 13 января, проголосует по предложенному Крузом проекту закона о санкциях против «Северного потока — 2». Для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов. Для того, чтобы добиться данной инициативы в верхней палате, Республиканской партии необходимо заручиться поддержкой не менее 10 демократов.

Ранее Politico писало, что Сенат Соединенных Штатов, скорее всего, не утвердит эту инициативу. По данным издания, демократы, которые активно поддерживают новые ограничительные меры в отношении газопровода, «изменили свои позиции». В материале отмечалось, что они не желают мешать президенту США Джо Байдену «взаимодействовать с Россией» в контексте возможного конфликта России и Украины.

Законопроект Круза обязывает администрацию Белого дома ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Ограничительные меры, согласно проекту закона, введут против организаций, которые занимались проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода, а также в отношении некоторых их сотрудников. Санкции предполагают запрет на въезд в США, а также заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских физических и юридических лиц вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.