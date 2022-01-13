Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опубликовано видео со смертельным сальто 18-летнего юноши из Обнинска 00:00
Перед Новым годом стартовало более 600 дел о внесудебном банкротстве... 00:00
В США раскрыли разведданные о гипотетическом нападении России... 13.01.2022, 23:59
Посольство Украины потребовало от Ла Лиги вернуть Крым на карту страны... 13.01.2022, 23:54
США пообещали решительный ответ в случае «продвижения» России... 13.01.2022, 23:48
США не будут вводить санкции против «Северного потока — 2» 13.01.2022, 23:43
Бестемьянова: Мишина и Галлямов показали невероятный прокат на чемпионате... 13.01.2022, 23:37
В Ельцин-центре повредили картину ученицы Малевича 13.01.2022, 23:31
Фигуристы Мишина и Галлямов с двумя мировыми рекордами выиграли чемпионат... 13.01.2022, 23:12
Европейские газовые хранилища опустели рекордными темпами 13.01.2022, 23:11

В Белом доме отказались поддержать проект о санкциях против «Северного потока — 2»

В Белом доме выступили против проекта сенатора Круза о санкциях в отношении «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Администрация США выступила против проекта о санкциях в отношении «Северного потока — 2», который предложил сенатор-республиканец Тед Круз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

«Администрация крайне возражает против законопроекта, обязывающего ввести санкции против ответственных за работу над «Северным потоком — 2», — сказано в сообщении.

В заявлении также говорится, что законопроект может подорвать единство европейских союзников.

Сенат Конгресса США в четверг, 13 января, проголосует по предложенному Крузом проекту закона о санкциях против «Северного потока — 2». Для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов. Для того, чтобы добиться данной инициативы в верхней палате, Республиканской партии необходимо заручиться поддержкой не менее 10 демократов.

Ранее Politico писало, что Сенат Соединенных Штатов, скорее всего, не утвердит эту инициативу. По данным издания, демократы, которые активно поддерживают новые ограничительные меры в отношении газопровода, «изменили свои позиции». В материале отмечалось, что они не желают мешать президенту США Джо Байдену «взаимодействовать с Россией» в контексте возможного конфликта России и Украины.

Законопроект Круза обязывает администрацию Белого дома ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Ограничительные меры, согласно проекту закона, введут против организаций, которые занимались проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода, а также в отношении некоторых их сотрудников. Санкции предполагают запрет на въезд в США, а также заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских физических и юридических лиц вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть