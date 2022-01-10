Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В клубе КХЛ два месяца не платят зарплату 08:39
Стала известна роль сил ОДКБ в контртеррористической операции в Казахстане 08:38
Жюри «Золотого глобуса» назвало номинантов за лучшую музыку и женскую... 08:36
В Австралии детей от 5 до 11 лет начали прививать вакциной против COVID-19 08:36
Минюст Киргизии потребовал возбудить дело против казахстанских силовиков 08:30
Мэр Алма-Аты рассказал о ситуации в городе 08:24
В Казахстане в связи с беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек 08:17
Власти Казахстана заявили, что силы ОДКБ будут задействованы локально 08:13
Джоковича временно освободили из-под иммиграционного ареста 08:08
В МИД заявили о желании РФ проверить способность США принимать решения 07:58

Власти Казахстана объяснили обращение в ОДКБ

Госсекретарь Казахстана Карин: благодаря ОДКБ силовики сосредоточились на борьбе с «террористами»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин объяснил в эфире республиканского телеканала «Хабар 24», зачем власти страны обратились за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой было свержение власти. Он отметил, что реализации этого плана помешали решения президента страны Касым-Жомарта Токаева, который среди прочего призвал ОДКБ оказать военную помощь.

«Привлечение миротворческого контингента ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить силы правоохранительных органов на проведении контртеррористической операции», — заявил Карин.

Госсекретарь подчеркнул, что миротворцы ОДКБ занимаются в Казахстане исключительно охраной стратегических объектов.

Ранее казахстанский комитет национальной безопасности сообщил, что нейтрализовал на территории Алма-Аты две экстремистские ячейки.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть