Власти Казахстана объяснили обращение в ОДКБ

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин объяснил в эфире республиканского телеканала «Хабар 24», зачем власти страны обратились за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой было свержение власти. Он отметил, что реализации этого плана помешали решения президента страны Касым-Жомарта Токаева, который среди прочего призвал ОДКБ оказать военную помощь.

«Привлечение миротворческого контингента ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить силы правоохранительных органов на проведении контртеррористической операции», — заявил Карин.

Госсекретарь подчеркнул, что миротворцы ОДКБ занимаются в Казахстане исключительно охраной стратегических объектов.

Ранее казахстанский комитет национальной безопасности сообщил, что нейтрализовал на территории Алма-Аты две экстремистские ячейки.