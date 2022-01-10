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В Казахстане рассказали о сроках миссии ОДКБ

МИД Казахстана заявил, что миротворцы ОДКБ покинут республику после стабилизации ситуации

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан после того, как в стране стабилизируется ситуация. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале CORONAVIRUS2020.KZ, в котором публикуется официальная информация ведомств о текущей ситуации в республике.

В сообщении отмечается, что миротворцы ОДКБ вернутся в свои государства при первом обращении казахстанской стороны.

Во время недавних переговоров президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян решили, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение вмешательства извне. По мнению лидеров государств – членов организации, казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев уточнял, что посланные в страну миротворцы не задействованы в боевых действиях. По его словам, также солдаты не принимают участия в ликвидации боевиков, представляющих опасность.

Как рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тыс. человек. Они будут охранять важные государственные и стратегические объекты, а также оказывать помощь в поддержании правопорядка.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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