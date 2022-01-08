Некомпетентность или сопричастность: что известно о «госизмене» бывшего главы КНБ Казахстана

В Казахстане задержали бывшего председателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова. Это произошло, как утверждают в КНБ, на следующий день после его отставки. Досудебное расследование дела открыто 6 января, бывшему чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы по статье о госизмене. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спецслужбы задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Об этом в субботу, 8 января, проинформировали в пресс-службе КНБ.

«6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица», — говорится в релизе.

Согласно действующему в стране законодательству, Масимову инкриминируется «государственная измена, то есть умышленные деяния гражданина Республики Казахстан, выразившиеся в переходе на сторону врага во время вооруженного конфликта, а равно в шпионаже, выдаче государственных секретов иностранному государству, международной или иностранной организации либо их представителям, а равно в ином оказании им помощи в проведении деятельности, направленной против национальных интересов Республики Казахстан».

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (с лишением гражданства Казахстана или без такового).

Масимову 56 лет. Он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана (2007—2012 и 2014—2016). Был председателем Комитета национальной безопасности республики с 2016 года.

В среду, 5 января 2022-го, после заседания Совета безопасности президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Карима Масимова от должности председателя КНБ на фоне массовых беспорядков в стране. Новым руководителем комитета в тот же день назначили бывшего начальника Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева, передает ТАСС.

Мнения экспертов

Казахский политолог Данияр Ашимбаев обратил внимание, что при массовых беспорядках ни одно из подразделений комитета национальной безопасности не было замечено на первом этапе борьбы с террористами. «Все это говорит о том, что как минимум КНБ либо прозевал эту ситуацию, либо о том, что какие-то силы внутри КНБ были задействованы в создании подобной организации (лагерей террористов). Возникает вопрос о компетентности господина Масимова, либо его сопричастности.

Целью террористов мог быть госпереворот, который завершился бы провозглашением нового государства или смещением с поста президента Токаева и продавливанием других кандидатов», — полагает эксперт.

В свою очередь, экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев накануне заявил, что одной из причин кризиса в стране стало «предательство статусных чиновников и силовиков». Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а масштаб событий, по его словам, говорит, что «без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, осуществить такое невозможно».

Отсутствие у орудовавших в Алма-Ате террористов проблем с захватом аэропорта и других важных объектов города может быть связано с действиями Масимова, предположил член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Талгат Калиев.

«Сообщение о задержании экс-председателя КНБ Карима Масимова по подозрению в измене родине проливает свет на природу целого ряда последних событий.

Это вполне способно объяснить столь беспрепятственный захват укрепленного здания Алма-Атинского департамента КНБ, отсутствие у нападавших проблем с захватом аэропорта. И тот факт, что город фактически был отдан на разграбление преступникам, тоже можно легко объяснить, если допустить, что они пользовались высоким покровительством», — написал Калиев в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь это объясняет необходимость активирования президентом Токаевым мандата ОДКБ. «На какие еще силы ему было опереться при наличии заговорщиков среди руководящего состава силового ведомства?» — пишет политолог. Он также отметил, что обнародование информации о задержании Масимова позволяет говорить о намерении Токаева придать процессу расследования достаточный уровень прозрачности и «не спускать его, как было принято прежде, на тормозах».

«А это означает, что в скором времени нам предстоит узнать много интересных деталей и сложить воедино множество разрозненных пазлов», — заключил Калиев.

8 января впервые с начала беспорядков в Казахстане стало известно о местонахождении елбасы — лидера нации Нурсултана Назарбаева. Утверждается, что он находится в столице и через своего пресс-секретаря призвал граждан республики сплотиться «вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов».

«Назарбаев — уже в хорошем возрасте человек. Долгие годы он, конечно, держал Казахстан в очень достойном виде. Потом он решил уйти — уйти, чтобы остаться. Положился на своего близкого человека, на Токаева. Но мы видим, что государства такого типа, постсоветские… Все-таки советский синдром таков, что даже близкий человек здесь ничего не гарантирует, абсолютно. В какой-то момент совершенно очевидно началась борьба за власть, они стали толкаться.

И то, что мы сейчас наблюдаем в Казахстане — разумеется, это революция.

Но она наполовину революция, а наполовину попытка верхушечного переворота со стороны Токаева, который ухватился за эту революцию, чтобы свести счеты… Вернее, не свести счеты, а чтобы освободиться от наследия Назарбаева — чисто кадрового наследия Назарбаева. Поэтому сейчас получилась такая сложносочиненная ситуация, в которую мы влезли, не зная броду. Но это уже другой вопрос», — отметил в эфире «Эха Москвы» журналист, историк Николай Сванидзе.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с казахстанскими силовиками, есть жертвы со всех сторон.

Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов ранили около 1 тыс. человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.

До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Президент Токаев также возглавил Совбез (вместо Назарбаева, занимавшего этот пост пожизненно), на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится саммит глав стран ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане и дальнейших действий по ее урегулированию.