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Политика

«В ближайшие дни». Президент Казахстана запросил саммит ОДКБ

Путин обсудил массовые беспорядки в Казахстане с Токаевым, Лукашенко и Пашиняном

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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров, 3 апреля 2019 год

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров, 3 апреля 2019 год

РИА «Новости»
В ближайшее время должен состояться саммит глав стран ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане и дальнейших действиях по ее урегулированию. Инициатором выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, организацией займется Армения. Как заверил Токаев, обстановка в республике становится более спокойной.

Российский президент Владимир Путин провел ряд переговоров по ситуации в Казахстане. С казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым он обсудил обстановку в республике, которая складывается с приходом миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится на сайте Кремля.

Токаев выразил мнение, что на нынешнем этапе стабилизации обстановки необходимо провести саммит лидеров стран ОДКБ. «В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации», – отметили в сообщении.

Глава России поддержал эту инициативу. Они договорились оставаться в постоянном контакте.

Помимо Токаева, Путин поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Армении Николом Пашиняном. Обсуждая протесты в Казахстане стороны отметили, что ситуация в республике становится спокойнее.

Главы Белоруссии и Армении поддержали предложение Токаева провести в ближайшее время заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

Пашинян пообещал Путину, что армянские власти как действующий председатель Совбеза ОДКБ организуют саммит. Правда, пока неизвестно, когда именно он произойдет. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, даты видеоконференции еще не определены.

10 января – день траура

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды», – написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Со 2 января в Казахстане не утихают массовые акции протеста. Жители страны вышли на улицы после того, как цены на газ для автомобилей повысились вдвое. Протестующие потребовали снизить стоимость топлива, отправить правительство в отставку. Токаев выполнил эти пункты, но стычки с правоохранителями не прекратились. Наиболее нестабильная ситуация сохраняется в самом крупном городе страны Алма-Аты.

Тем не менее, как накануне заверил глава Казахстана, после нескольких дней кровопролитных беспорядков ситуация стабилизируется. В середине дня он в очередной раз обратился к гражданам республики и предупредил, что силовики будут «открывать огонь на поражение без предупреждения» против преступников. Вместе с тем он исключил возможность переговоров с «вооруженными и подготовленными бандитами», как ранее предлагал белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Мое твердое убеждение: никаких переговоров с террористами, мы должны их уничтожать», – написал президент в Twitter.

Он в очередной раз напомнил, что его страна столкнулась с «вооруженным актом агрессии», который был хорошо подготовлен и координируется «преступниками и террористическими группами, обученными за рубежом».

Чтобы обеспечить порядок в казахстанских городах, власти решили действовать жестко: правоохранительные органы проводят «зачистки», вытесняя митингующих из правительственных зданий и с главных площадей крупных городов республики.

Для помощи местным правоохранителям в Казахстан прибыли миротворческие силы ОДКБ, в том числе российские военные. Они будут охранять военные и другие важные объекты страны от мародеров, но не будут принимать участие в «зачистке» городов.

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