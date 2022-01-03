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Политика

«США ответят России»: о чем договорились Зеленский и Байден

Байден и Зеленский обсудили предстоящие переговоры с Россией по безопасности

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Reuters
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили по телефону предложенные Россией гарантии безопасности. Американский лидер пообещал не принимать никаких решений по поводу Украины без ее ведома. Кроме того, он подчеркнул, что в случае вторжения на Украину США и их союзники решительно ответят России. Поднимался и вопрос олигархов.

Президент США Джозеф Байден провел телефонные переговоры с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подчеркнул, что Вашингтон не собирается ничего решать по поводу своих партнеров без их ведома, это касается и Украины.

«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что в случае вторжения России на Украину будут приняты решительные меры США и их союзниками.

«Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину», — сказала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

При этом Байден и Зеленский выразили поддержку «дипломатическому разрешению ситуации» через переговоры России с ОБСЕ и НАТО. Они должны состояться после новогодних праздников, 11-13 января.

В ходе переговоров Байден также подчеркнул, что США будут защищать территориальную целостность Украины. Наконец, американский президент выразил поддержку «мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений».

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь сообщил в Twitter, что обсуждал в ходе телефонного разговора с Байденом и внутренние украинские дела.

«Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины», — говорится в твите Зеленского.

Байден несколько дней назад также поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, их беседа по телефону состоялась в ночь с 30 на 31 декабря. Американский лидер предупредил российского коллегу о неизбежных мерах в случае военного нападения на Украину.

Путин в ходе разговора подчеркнул, что исполнение угроз США о «беспрецедентных санкциях» может вызвать полный разрыв дипломатических отношений между Россией и Америкой.

Была также выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам, отметили в пресс-службе Кремля. Стороны подтвердили, что переговоры двух стран состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов.

15 декабря МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — заявили в ведомстве.

В проекте документа стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории. Кроме того Россия предлагает предусмотреть обязательство РФ и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

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