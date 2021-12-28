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Блинкен назвал принципы, на которых будет строиться диалог с РФ

Госсекретарь Блинкен: США будут выстраивать диалог с РФ на дипломатии и сдерживании

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Clemens Bilan/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау договорились о принципах, на которых будет основаны переговоры Запада с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу польского МИД.

Во вторник, 28 декабря, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Блинкена и Рау.

«Главы дипломатий Польши и США обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе, в том числе эскалацию действий РФ в отношении Украины, а также поддержку Белоруссией гибридного нападения на границе с Польшей», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве Польши.

Там отметили, что в ходе переговоров Блинкен повторил заявление главы Белого дома Джо Байдена о «решительной реакции» Вашингтона в случае нападения России на Украину.

В сообщении также говорится о «двух эквивалентных столпах», на которых должны стоять западные страны во время переговоров с Россией — дипломатия и сдерживание.

Ранее первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что угроза «вторжении» России на Украину существует только в головах некоторых политиков.

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