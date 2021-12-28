«Украина потеряла энергетическую независимость и $4 млрд». Оппозиция обвинила Зеленского

Депутаты «Европейской солидарности» обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в энергетическом кризисе и в закупках электроэнергии в России и Белоруссии, которые якобы лишили страну независимости в этой сфере. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правоохранительные органы Украины во вторник, 28 декабря, зарегистрировали заявления о якобы совершении нынешним президентом страны Владимиром Зеленским преступлений по статьям о госизмене и финансировании терроризма. Их подали депутаты Верховной рады от партии экс-главы республики Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая распространила соответствующую информацию на своем сайте.

Заявления о «государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения» зарегистрированы в Государственном бюро расследований, офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности, следует из сообщения.

«Мы заранее сообщили руководству СБУ, что согласно Закону о статусе народного депутата мы хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ДБР и офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности, Владимиром Зеленским», — рассказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

О чем идет речь в этом заявлении

Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса, до которого ее «довела нынешняя власть». «И мы видим, что сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с возвращения закупок электроэнергии из РФ и Беларуси. Также вернули закупку угля. Уголь из РФ — украденный на украинских экспроприированных оккупационным режимом шахтах на оккупированных территориях», — утверждает Геращенко.

«Очевидно, что $3 млрд, которые в этом году выплачены за энергоносители России и Беларуси, это финансирование терроризма, финансирование страны-агрессора», — считает она.

Геращенко напомнила, что сейчас на российских каналах идет сериал «Сваты» — и это, по ее словам, «тоже финансирование страны–агрессора, получение от них дивидендов на свои роялти, на свои компании».

«Все это должно стать серьезным предметом рассмотрения СБУ. Наша команда на прошлой неделе обратилась с такими же заявлениями в ДБР и ОГПУ», — проинформировала она.

В сообщении об уголовном правонарушении, поданном в СБУ, в частности, отмечено:

«при каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

Представители партии также указали, что в течение 2016-2019 годов высшее руководство государства вместе с профильным министерством провело переоборудование украинских ТЭС на добываемый на украинских угледобывающих предприятиях уголь газовой группы с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло и электроснабжения. «По состоянию на начало 2019 года 55 из 75 блоков ТЭС были переведены на сжигание газового угля, и только 18% электроэнергии всех ТЭС производилось путем сжигания антрацита. Фактически зависимость страны от поставок российского угля и угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей была преодолена, и это обеспечило Украине энергетическую независимость», — подчеркивается в сообщении.

Российский уголь

Со вступлением в должность президента Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также «под видом российского и углем с временно оккупированных территорий». «Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора Российской Федерации и ныне недружественной — республики Беларусь», — пояснили в партии.

В качестве примера в документе приводится госпредприятие ПАО «Центрэнерго», перешедшее на российские угли «в интересах Игоря Коломойского». По меньшей мере, 1,5 млн тонн угля разных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали этой госкомпании фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским, утверждают в «Европейской солидарности» со ссылкой на данные портала bihus.info, отмечая, что «происхождение этого угля — преимущественно русское».

«За время президентства Зеленского около $4 млрд было потрачено на уголь из РФ и Белоруссии, а также на закупку электроэнергии из этих стран», — говорится в заявлении.

Представители партии добавили, что часть импортируемого угля «под видом российского добыт и незаконно вывезен с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей» для последующей поставки на украинские ТЭС.

Восстановление зависимости

«Приведенные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из РФ для украинских ТЭС.

Указанные действия совершаются высшим руководством государства с началом пребывания на посту президента Украины Зеленского В.А., не могли быть ему неизвестны и совершаться без его участия и разрешения», — убеждены депутаты.

В «Европейской солидарности» полагают, что эти действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины («государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности безопасности Украины»). В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» правонарушение предусмотренного ч.3 ст.258-5 «Финансирование терроризма». А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть «создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения», — заявили в партии.

Дело против Порошенко

Напомним, 20 декабря аналогичные обвинения в госизмене и содействии террористическим организациям было предъявлено экс-президенту Петру Порошенко. Следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года — начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ст. 111 («Государственная измена») и ст. 258-3 («Создание террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Сам политик находится за границей, но заверил, что вернется на родину в первой половине января.

Зеленский — шестой и действующий президент Украины (с 20 мая 2019 года). До его избрания главой государства был Петр Порошенко (с 7 июня 2014 года), который проиграл выборы Зеленскому во втором туре.

Как сообщает Центр Разумкова, 67% украинцев не хотят, чтобы Зеленский выдвигал свою кандидатуру на следующих президентских выборах. 18% опрошенных считают, что он должен баллотироваться на второй срок.

«Действительно, у Зеленского есть проблема — рейтинг его падает, не так уж катастрофически, но ему еще больше чем два года быть президентом. Но рейтинг падает. Это связано и с его действиями, и с тем, что украинцы к власти относятся презрительно и власть не любят. А самая главная проблема — то, что фракция и партия «Слуга народа» опустилась по рейтингам ниже «Европейской солидарности» Порошенко. Ну и было принято решение в офисе президента уничтожить главного оппонента, лидера оппозиции. Лидера не потому, что он такой невероятный, Порошенко, а потому что он на втором месте», — пояснил в эфире «Эха Москвы» политический обозреватель Матвей Ганапольский, работающий в Украине.