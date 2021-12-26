Отряд кораблей Каспийской флотилии на пути по Волго-Донскому каналу во время межфлотского перехода в Азовское море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия доминирует в Азовском море. По его мнению, в случае войны Москва нанесет удар здесь, атаковав южные города Украины. Украинские ВМС со своей стороны жалуются, что Россия часто закрывает некоторые зоны Азовского моря для своих учений.

По мнению Кулебы, Россия доминирует в Азовском море «с точки зрения безопасности».

«Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове и в основном использует его как театр военных действий», — сказал министр американской газете The Washington Post.

В случае войны Москва будет оказывать давление на южные города Украины на берегу Азова, убежден министр.

Как пишет The Washington Post, если Россия нападет на Украину с моря, украинские силы будут в значительной степени бессильны. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не выйдет на сушу.

Доминировать в Азовском море, в принципе, могут только Украина или Россия, поскольку зарубежным странам, чтобы войти туда, придется пройти через российские территориальные воды. Позиции Украины в регионе сильно ослабли после того, как Россия присоединила крымский полуостров. Он омывается водами Азовского и Черного морей и с военной точки зрения имеет ключевое значение.

В ВМС Украины говорят, что Россия стремится затруднить движение по морю для украинских кораблей. Она регулярно закрывает некоторые зоны для артиллерийских учений, в это время через них не могут проплывать украинские судна. В декабре, по заявлению украинской стороны, Россия таким образом перекрыла почти 70% Азовского моря.

В украинской Морской пограничной охране также говорят, что российские силы нередко пытаются осложнить работу украинцев в море. «Иногда российский корабль берет агрессивный курс на украинский и разворачивается в последнюю секунду», — привел пример лейтенант Владимир Яровый, и.о. заместителя начальника штаба Морской охраны.

Чаще российская береговая охрана пытается помешать украинским торговым суднам, считают в Киеве. Она блокирует их заранее известные маршруты или затягивает проверку грузов. По словам представителей ВМС Украины, порой члены экипажей российских судов ведут себя более мелочно – например, при сближении с украинским кораблем светят в каюту лазерным лучом.

«Это тоже война. Это элемент их военной стратегии для победы над нашей страной», — говорил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Киев пытается укреплять оборону на этом театре. Так, Украина закупила в прошлом году партию противокорабельных ракет «Нептун». Вблизи Мариуполя, пишет The Washington Post, в районе поселка Бердянское украинские военные укрепили берег, установив в воде мины. Правда, местные жители говорят, что из-за зимних морозов эти мины давно взорвались раньше времени.

А что в Черном море

В соседнем море России доминировать уже труднее. Там она имеет дело не только с Киевом, но и западными странами.

В ноябре в Черном море прошли незапланированные учения НАТО. Президент России Владимир Путин назвал их «серьезным вызовом» для Москвы. Он пояснил, что альянс использует в тренировках самолеты с боевым стратегическим оружием на борту.

«Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся. <…> Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», — отметил Путин.

Минобороны России заявило, что США изучают возможный театр военных действий в Черном море на случай, если Киев решит силой вернуть Донбасс.