«С какими-то предложениями мы согласились бы». Что ответили Путину в Белом доме

Белый дом в четверг заявил, что США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января. Ожидается, что встреча пройдет в Женеве по линии дипломатических ведомств, однако детали и точная дата консультаций пока не определены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты готовы в начале 2022 года вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности. При этом в Вашингтоне полагают, что прогресс возможен только в атмосфере деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», — сообщил он, уточнив, что для двусторонних контактов Белый дом намерен использовать диалог по стратегической безопасности.

«Мы также сказали России, что субстантивный прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации», — добавил представитель администрации США.

В то же время он указал, что Вашингтон не намерен вести переговоры по безопасности с Россией в публичном формате, поэтому не будет «реагировать в медийном пространстве на каждое предложение или комментарий противоположной стороны».

«Мы не планируем вести переговоры на публике. Нам это не кажется конструктивным.

В прошлом в дипломатическом взаимодействии прогресса не добивались таким способом. Мы не собираемся отвечать на каждое их предложение или комментарии, в том числе от российского президента», — пояснил представитель Белого дома.

США не согласятся с предложениями о НАТО

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проинформировала, что США не будут соглашаться на предложения России по безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут согласиться с другими.

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — пояснила она.

Псаки сказала, что место и точные сроки проведения переговоров пока не определены, но речь действительно идет о начале января.

По ее словам, российское руководство готовится к встрече в Женеве по гарантиям безопасности, которая пройдет по линии дипломатических ведомств. «Мы также считаем, что это наилучший путь продвижения вперед», — приводит ее слова ТАСС.

США утверждают, что угроза безопасности Европе исходит только от России, наращивающей силы у границы с Украиной..

Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о том, что в администрации американского лидера думают о словах, которые президент РФ Владимир Путин произнес на этот счет на большой пресс-конференции.

«Факты ясно говорят, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной мощи со стороны России», — констатировала она.

США считают следующим шагом в ситуации вокруг Украины предстоящие российско-американские переговоры по безопасности в Евроатлантике. «У нас есть переговоры, которые пройдут в январе. Мы просто не завершили доработку их деталей. Так что в этом в действительности и будет заключаться следующий шаг», — указала Псаки.

Что предложила Москва

17 декабря МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — отмечается в релизе министерства.

Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

В свою очередь, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ранее указала, что считает неприемлемым со стороны России диктовать Североатлантическому альянсу, как вести себя.

23 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса есть документы, которые предполагают вступление любого европейского государства в союз. Таким образом он ответил на высказывание Путина о том, что военный блок «обманул» Россию и продолжает расширение на восток.