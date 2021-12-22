Без «Новой газеты», но с «Сельской правдой». Кого не позвали на пресс-конференцию Путина

Комментируя список приглашенных журналистов, в Кремле указали на «жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора» для организации очной пресс-конференции президента РФ. Мероприятие, в частности, не смогут посетить журналисты «Новой газеты». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 22 декабря, на сайте Кремля опубликовали список журналистов, аккредитованных на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Мероприятие, которое станет 17-м по счету для действующего российского лидера, пройдет в Манеже 23 декабря. На него пригласили 507 представителей СМИ.

Среди них не оказалось сотрудников «Новой газеты». Комментарий пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит в своем Telegram-канале журналист Алексей Полоротов:

«Я вам объясню, здесь очень просто. Мы не могли пригласить всех, потому что у нас очень жесткие ограничения со стороны Роспотребнадзора. У нас обычно более 1 тыс., а сейчас у нас максимум 500, поэтому мы не смогли пригласить всех. И, да, оказались те, кого мы не смогли взять», — констатировал представитель Кремля.

В этот раз нельзя было подать заявку на участие в пресс-конференции Путина — в администрации президента самостоятельно выбирали, кого именно пригласить. В частности, на мероприятии будут присутствовать журналисты газет «Молодой ленинец», «Сельская правда», «Степные вести», а также ряда включенных в реестр «иностранных агентов» СМИ.

«Очевидно, что отказ пригласить «Новую газету» из-за требований Роспотребнадзора является демонстрацией негативного, мягко говоря, отношения Кремля к изданию, возглавляемому Дмитрием Муратовым. Впрочем, в Кремле к нобелевскому лауреату и ранее относились без благосклонности», — прокомментировали ситуацию в «Новых Известиях».

Кроме того, не смогут поработать на встрече Путина с журналистами и представители медиахолдинга Readovka.

«Дмитрий Песков отметил успехи Ридовки и не позвал нас на итоговую пресс-конференцию Владимира Путина. В этом году он трижды пытался уйти от ответа на вопросы о наших материалах, призывая «не сгущать краски». Зато в списке нашлось место таким изданиям, как «Мыски Медиа», «Тогучинская газета», «Емельяновские веси» и даже ведущей Ксении Собчак», — отмечает издание.

Последняя зарегистрирована от издания «Ostorozhno», на сайте которого за все время его существования была опубликована только одна новость. Лицензия этому СМИ выдана 24 сентября 2021 года, его учредителем и главным редактором является Дарья Насонова. Интересно, что единственная новость на портале вышла 1 декабря («В колонии Калужской области заключенные жалуются, что их морят голодом и бьют»), когда Песков объявил дату ежегодной пресс-конференции президента.

Также на мероприятие аккредитовали украинского журналиста Романа Цимбалюка. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Известно, что он живет в Москве, участвует в ток-шоу на российском телевидении.

Некоторое время Цимбалюк был единственным аккредитованным украинским журналистом, работающим в России.

Пресс-конференция Путина в 2020 году продолжалась 4 часа 29 минут. Тогда он ответил на 60 вопросов.

Практика проведения Больших пресс-конференций существует с 2001 года. Путин ввел ее во время первого президентского срока. Это была самая короткая беседа с журналистами, она длилась всего лишь чуть больше 1,5 часов. А самая продолжительная пресс-конференция прошла в 2008 году: президент общался с журналистами 4 часа 40 минут, ему задали 106 вопросов.

В этом году «прямая линия» и Большая пресс-конференция как обычно проводятся раздельно. «Газета.Ru» будет следить за одним из главных событий декабря в режиме онлайн.

Доверяют ли россияне Путину

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, кому из публичных личностей доверяют россияне в начале этой зимы, и определил топ-10 лидеров.

Первая пятерка выглядит традиционно: Владимир Путин и Сергей Шойгу уже три года подряд соответственно на первом и втором местах. За ними, согласно последнему рейтингу, расположились Сергей Лавров (3 место) и Владимир Жириновский (за год спустился на один пункт до 4 места). На пятой позиции закрепился Михаил Мишустин.

По данным разных социологических служб, текущий рейтинг Путина оценивается от 49% до 60%.