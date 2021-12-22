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Собчак на пресс-конференции Путина представит СМИ, выпустившее одну новость

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ostorozhno.news

Сегодня на официальном сайте президента России был опубликован перечень журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится 23 декабря. Среди приглашенных журналистов — Ксения Собчак, зарегистрированная от издания «OSTOROZHNO», на сайте которого за все время его существования была опубликована только одна новость.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, издание с доменным именем «OSTOROZHNO.NEWS» было зарегистрировано 24 сентября 2021 года, его учредителем и главным редактором является Дарья Насонова. При этом на сайте «OSTOROZHNO» за весь период была опубликована всего одна новость от 1 декабря: «В колонии Калужской области заключенные жалуются, что их морят голодом и бьют». В этот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о дате ежегодной пресс-конференции.

Команда новостников, работающих с Собчак, преимущественно публикует новости в Telegram-канале «Осторожно, новости», на который подписано более 74 тыс. человек и на странице в Instagram, за которой следят более 7 тыс. пользователей.

Ранее стало известно, что на пресс-конференцию президента не были аккредитованы представители «Новой газеты» и Readovka. Песков объяснил отказ введенными из-за пандемии ограничениями со стороны Роспотребнадзора. По его словам, пригласить можно было только порядка 500 журналистов вместо привычной тысячи.

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