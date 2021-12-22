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Подозреваемого в возбуждении вражды украинского журналиста аккредитовали на пресс-конференцию Путина

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

На Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовали украинского журналиста Романа Цимбалюка, о вызове на допрос которого в прокуратуру Москвы ранее сообщали СМИ, следует из списка, опубликованного на сайте Кремля.

Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

Он живет в Москве, участвует в ток-шоу на российском телевидении. Некоторое время он был единственным аккредитованным украинским журналистом, который работает в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала Цимбалюка талантливым, но потерявшим себя журналистом.

Пресс-конференция президента РФ пройдет 23 декабря в выставочном центре «Манеж». В этом году Путин будет присутствовать там лично. Всего на мероприятие аккредитовано 507 журналистов.

«Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию Большой пресс-конференции Владимира Путина.

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