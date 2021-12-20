Декларация о независимости запрещает Украине участвовать в военных блоках

В Декларации о государственном суверенитете Украины, которая легла в основу в том числе конституции страны, закреплен ее внеблоковый статус, то есть это может быть еще одним препятствием для государства на пути в НАТО. При этом по мнению эксперта, внеблоковость и нейтралитет могли бы стать зоной компромисса для России и Запада. Может ли Украина закрыть глаза на свой статус и что это будет значить для России — в материале «Газеты.Ru».

Одно из многочисленных препятствий Украины на пути к ее долгожданному вступлению в НАТО — внеблоковый статус государства, который закреплен в принятой 16 июля 1990 года Верховным советом УССР Декларации о государственном суверенитете Украины. Как обозначено в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность», «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках». На это обратил внимание украинский портал «Страна».

Эта Декларация стала основанием для Акта провозглашения независимости Украины, в котором было объявлено о создании независимого государства Украина, принятом Верховным советом УССР 24 августа 1991 года. В ходе референдума в декабре того же года этот акт поддержали 90,3% украинцев.

Первая конституция независимой Украины была принята только в 1996 году: она пришла на смену конституции Украинской ССР.

В преамбуле нового основного закона страны говорилось, что Верховная рада приняла его, руководствуясь тем самым Актом провозглашения независимости Украины.

С тех пор данное положение не изменялось.

Таким образом, отмечает «Страна», все основные документы, на которых основано создание и само существование независимой Украины, отсылают к Декларации о суверенитете, запрещают государству вступать в какие-либо военные союзы, то есть и в НАТО в том числе.

Борьба за вступление в НАТО

Тем не менее Киев не оставляет надежды стать членом блока уже многие годы. Он уже дважды обращался за получением Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), что положило бы начало процедуры вступления. Но до сих пор ПДЧ у Украины нет.

В марте 2008 года, когда президентом был Виктор Ющенко, а главой правительства — Юлия Тимошенко, Украина направила официальное письмо-заявку на ПДЧ.

Разговоры о возобновлении заявки на интеграцию в НАТО вновь разгорелись после смены власти в 2014 году. В феврале 2019 года, когда президентский срок Петра Порошенко подходил к концу, Верховная рада снова обратилась к НАТО с просьбой выдать Украине ПДЧ. «Необратимость европейского и евроатлантического курса Украины» тогда была закреплена изменениями в конституцию Украины.

О предоставлении ПДЧ Украина просила НАТО и при Зеленском. К тому же, недавно глава МИДа Дмитрий Кулеба отмечал, что стратегия внешней политики Украины исключает внеблоковый статус государства. «Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость, неопределенность, партнерозависимость», — отметил министр.

Судя по всему, такой курс украинского руководства находит определенную поддержку среди граждан.

Согласно июльскому опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 48% украинцев готовы на референдуме поддержать вступление своей страны в НАТО. Против присоединения страны к альянсу проголосовали бы лишь 24% опрошенных. При этом еще в 2020 году противников вступления Украины в НАТО было 31%.

Согласно опросу, в референдуме бы участвовали 72% имеющих возможность голосовать граждан: 66% из них поддержали бы присоединение Украины к альянсу, а 34% высказались бы против.

«Красная линия» для России

Сегодня вопрос о членстве Украины в НАТО стал одним из основных камней преткновения в отношениях России и Запада. Россия требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть речь идет о Белоруссии, Украине, Грузии и Молдавии.

Петр Порошенко в декабре 2014 года внес в Верховную раду законопроект об отмене внеблокового статуса Украины, который одобрил парламент. Россия этот шаг оценила как недружественный, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его контрпродуктивным.

Вступление стран постсоветского пространства в НАТО — это «красные линии» для России, напомнил в комментарии «Газете.Ru» политолог Андрей Суздальцев. Он признал, что у Украины в любом случае мало шансов на вступление в НАТО, но инструментом для обхода этой страной положений о внеблоковом статусе может быть солидарность со стороны Запада.

«Устав НАТО запрещает вступление в альянс странам, у которых есть незавершенные проблемы, конфликты. Хотя такая ситуация была в Хорватии, но ее приняли. Поэтому, если Украина будет очень требовать, чтобы ее приняли в НАТО, ее примут, несмотря на ограничения и в конституции, и в уставе», — считает эксперт.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник обратил внимание, что

положение о внеблоковом статусе страны не вошло в ее конституцию, поэтому имеет ограниченную юридическую силу — исключительно как принцип создания государственности.

«Но в целом внеблоковый и даже нейтральный статус Украины — это одна из наиболее реальных зон компромисса между Россией и Западом в отношении Украины. Если Украина останется внеблоковой, она продолжит быть полем для конкуренции между Востоком и Западом», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он назвал нейтральность более сложным механизмом по сравнению с внеблоковостью, но статус нейтралитета, гарантированный одновременно и для России, и для США, исключил бы Украину из этого «геополитического состязания».

Но такая глобальная договоренность, по его словам, может быть только публичной, а Россия и США к этому еще не готовы.

«Поэтому Украина еще долгое время будет оставаться вне блока. Но реальная внеблоковость, в отличие от вынужденной, в которой мы находимся, требует независимых внутренних элит, чтобы президент и органы власти принимали самостоятельные решения и маневрировали между прозападными и провосточными странами. Пока такой нет. Поэтому и внеблоковость Украины сегодня очень хромая», — отметил Руслан Бортник.