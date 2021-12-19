Трамп назвал Си Цзиньпина «убийцей» и потребовал от КНР $60 трлн

Китай должен выплатить миру компенсации за появление коронавируса, сумма ущерба составляет $60 трлн — об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп. В то же время политик констатировал, что у властей КНР нет таких денег. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Китай должен выплатить компенсации миру за возникновение коронавируса. Лидера КНР Си Цзиньпина он назвал «убийцей». Об этом политик заявил в воскресенье, 19 декабря, в интервью телеканалу Fox News.

«Китаю придется заплатить, предпринять что-то, выплатить репарации. У Китая нет столько денег, чтобы выплатить эти компенсации.

Я считаю, что по всему миру, я не говорю только о США, было нанесено ущерба на $60 трлн. У Китая нет $60 трлн.

Но они должны сделать что-то. То, что они сделали с миром, ужасно. Ужасно, и конца этому нет», — констатировал бывший глава Белого дома.

Трамп также утверждает, что экономическая политика Китая наносила США ущерб в $500 млрд в год. «Китай с экономической точки зрения огромная страна.

Россия в этом плане не такая, но у них есть военная мощь.

Китай также обладает великой военной мощью», — признал он.

«Китай экономически грабил нас в течение многих лет. Я постоянно об этом говорил, $500 млрд в год», — напомнил экс-президент Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что у него сложились хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином. «У меня были замечательные отношения с председателем Си. Я действительно считаю, что нравился ему, а он нравился мне», — сказал он.

После этой фразы телеведущая прервала экс-главу Белого дома, назвав китайского лидера «убийцей». И Трамп согласился с этим определением.

«Он убийца. Но у меня были замечательные отношения с ним. Когда пришел коронавирус — это отдельная история. Потому что они разрушили весь мир», — указал Трамп.

В ходе интервью проигравший выборы 2020 года политик неоднократно критиковал действующего президента США Джозефа Байдена. «Байден заявил, что решит ситуацию с коронавирусом. Но вы знаете, что в этом году было больше смертей, чем было при мне», — отметил он.

«Наша страна никогда не была на таком низком уровне, к стране никогда не проявляли такого неуважения, как сейчас. Со стороны Китая, России, Северной Кореи. Никогда не было таких времен», — считает Трамп, назвав позором действия нынешней администрации по выводу войск из Афганистана.

Как пишет ТАСС, в распространенном в конце октября 2021 года докладе Национальной разведки США отмечается, что без содействия со стороны Китая не удастся прийти к окончательным выводам о происхождении коронавируса. Американское разведывательное сообщество с августа не нашло свидетельств того, что SARS-CoV-2 был создан в качестве биологического оружия или подвергся изменению методами генетической инженерии.

Согласно выводам спецслужб США, китайские официальные лица не знали заранее о существовании вируса до вспышки COVID-19.

Пекин категорически отвергает утверждения о том, что он несет ответственность за возникновение и распространение коронавируса..

Вспышка заболеваемости COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом свыше 274,2 млн человек, более 5,3 млн умерли.