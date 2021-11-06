Кудрин назвал сумму потерь мировой экономики от коронавируса

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что пандемия выявила неготовность здравоохранения к глобальным потрясениям. Он привел разные оценки, согласно которым потери мировой экономики от пандемии составляют от $4 трлн до $10 трлн. Последнюю цифру ранее называл и бывший американский президент Дональд Трамп, по мнению которого эту сумму Китай якобы обязан выплатить только США.

Пандемия коронавируса показала неготовность систем здравоохранения и социальной поддержки в мире к глобальным потрясениям, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его оценкам, органам власти необходимо выработать механизмы, чтобы сделать эти системы более устойчивыми и эффективными. Своей точкой зрения он поделился в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС в субботу, 6 ноября.

Кудрин привел разные оценки, согласно которым потери мировой экономики от пандемии составляют от $4 трлн до $10 трлн. «А значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», — отметил он.

«Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными», — сказал Кудрин, слова которого приводит РИА «Новости».

Он также напомнил, что Счетная палата с начала пандемии активно включилась в процесс аудита наиболее пострадавших отраслей. «Особое внимание было сконцентрировано на аудите системы здравоохранения и медицинской помощи. Благодаря нашим проверкам, проведенным совместно с контрольно-счетными органами регионов, а также тесному взаимодействию с органами власти, уже в ходе мероприятий медикам доначислили стимулирующие выплаты на сумму в 251 млн рублей», — указал Кудрин.

По его словам, Счетная палата совместно с партнерами из других стран выработала рекомендации для повышения устойчивости систем здравоохранения и соцзащиты. «Основной фокус рекомендаций - внедрение и использование при оценке государственной политики инструментов анализа данных и элементов машинного обучения», — добавил он.

Другие оценки

Минувшим летом свою оценку потерь от пандемии приводил экс-президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что Китай должен в качестве компенсации ущерба выплатить одним только Соединенным Штатам $10 трлн, тогда как для остальных стран эта сумма будет «даже значительно больше».

«Эта цифра значительно выше, но это все, что они [власти КНР] могут заплатить. И речь идет лишь о выплатах нам, для остальных стран эта цифра еще больше», — сказал бывший глава Белого дома. По его словам, «целые страны были уничтожены из-за того, что они сделали».

Стоимость продуктов рекордно выросла

На этом фоне мировые цены на продовольствие достигли пикового показателя с июля 2011 года. В октябре 2021-го они выросли на 3% по сравнению с сентябрем, оказавшись на максимальном уровне более чем за 10 лет. Такие данные ранее распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) на основе индекса продовольственных цен, который отражает ежемесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

В частности, отмечается, что за месяц индекс цен на зерновые увеличился на 3,2% на фоне снижения запасов из-за снижения урожаев в основных странах-экспортерах (включая Канаду, Россию и США).

Индекс продовольственных цен растет на протяжении более года, пишет ТАСС. Как пояснили эксперты, цены формируются исходя из соотношения предложения и спроса, который начал расти после сокращения с началом пандемии.

«Сочетание роста цен на энергоносители и продовольствие служит поводом для беспокойства и может привести к проблемам в более долгосрочной перспективе», — считает старший экономист Абдолреза Аббассиан.

Сколько тратят на продукты россияне

По состоянию на конец октября средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 666 рублей. Это максимальное значение индикатора с начала 2021 года, свидетельствуют данные компании «Ромир».

Так, за неделю с 25 по 31 октября этот показатель увеличился на 0,8% (5 рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек оказался выше сразу на 11,9% (71 рубль).