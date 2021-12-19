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Трамп назвал лидера КНР «убийцей» и потребовал $60 трлн

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Экс-президент США Дональд Трамп на телеканале Fox заявил, что надеется на «матч-реванш» с Хиллари Клинтон, а также высоко оценил отношения, которые он завязал с китайским лидером Си Цзиньпином, когда был в Белом доме.

Несмотря на высокую оценку контактов, Трамп заявил что Си Цзиньпин является «убийцей», таким образом согласившись с журналисткой Марией Бартиромо.

«Я верю, что я ему нравился — как и он мне. Да, он убийца, но у меня с ним были прекрасные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — сказал Трамп в программе Fox Sunday Morning Futures. Экс-президент уточнил, что коронавирус стал «поворотным моментом» в отношениях с китайским лидером.

Трамп также считает, что Китай должен $60 трлн в качестве возмещения ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.

До наступления пандемии Трамп и Си Цзиньпин регулярно виделись тет-а-тет или на международных мероприятиях. Однако, это желание не всегда было обоюдным — в 2019 году Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин пропустит саммит G20. Прибывший на саммит китайский лидер тогда заявил, что американская и китайская стороны выигрывают от сотрудничества и проиграют, если не смогут найти общий язык.

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