Зачем американские СМИ эксплуатируют тему третьей мировой войны

Издание The Wall Street Journal предсказало начало третьей мировой войны в течение следующих пяти лет. В центр противостояния автор статьи традиционно поместил Россию и Китай с одной стороны и США — с другой. Такие материалы выходят с завидной регулярностью и по ним сложно определить — спекуляция это или же здравый анализ текущей обстановки. «Газета.Ru» спросила у экспертов, как они относится к таким слухам и что они действительно значат.

Что спровоцирует новую войну

Заметка колумниста WSJ и военного эксперта Эндрю Мишты вышла на фоне продолжительной конфронтации между Россией, США и КНР. За последние два месяца лидеры трех стран провели двусторонние переговоры и наметили болевые точки, которые им только предстоит урегулировать: это и Тайваньский вопрос, и расширение НАТО на Восток, а также череда других задач.

Однако западная пресса все же допускает разворачивание полномасштабных боевых действий в ближайшие пять лет. По словам Мишты, есть три причины для начала в намеченный срок третьей мировой войны.

Во-первых, американским ВС потребуется время для реструктуризации и «перестройки», чтобы переключиться с противодействия региональному терроризму, как это было, например, в Афганистане, и подготовиться к «высокоинтенсивному конфликту» между государствами и «великими державами». Автор считает, что перезагрузка армии США оставляет перед Россией и Китаем своеобразное окно возможностей, поэтому пока Вашингтон наиболее уязвим перед лицом тандема Москвы и Пекина.

Вторая причина заключается во внутренних противоречиях западного мира и в частности США. Автор выделяет три фактора, которые ослабили западные общества: коронавирус, массовая миграция, а также «бурная культурная революция» в США. Все три фактора, по словам Мишты, подорвали сплоченность на Западе и вызвали недоверие к институтам демократии у граждан, что также может служить сигналом для России и Китая.

В заключение Мишта говорит о «нарастании внутреннего давления» в китайском и российском обществах. Для обеих стран характерны негативные демографические прогнозы, считает автор, обращая особое внимание на старение населения в Китае и сокращение российского населения.

Война за войной

Медийные сюжеты о грядущей третьей мировой войне выходят в американской прессе с завидной регулярностью, уступая по частоте и цитируемости лишь материалам о «скором крахе» китайской экономики, которую СМИ хоронят на протяжении двух десятков лет.

Только за этот год три крупных издания, включая The Washington Post, The Hill и Daily Mail, выпустили материалы о «третьей мировой», в каждом из которых центральное место в потенциальном конфликте занимали Китай и США — знаковая пара антагонистов для большинства американских и западноевропейских СМИ.

Сам термин «третья мировая война» был впервые использован в журнале Time в ноябрьской статье 1941 года о немецком политическом деятеле Германе Раушнинге, который на тот момент перебрался в США.

Затем термин активно использовался в период «холодной войны» между СССР и США, когда страны подходили к максимально опасной черте в гонке вооружений. Помимо этого, «третья мировая война» синонимична всевозможным сценариям ядерной войны, которая, по утверждениям многих, станет последней для всего человечества.

Несмотря на частоту упоминания «третьей мировой» в СМИ, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются в адекватности и научности приводимых журналистами доводов.

«Война» для внутреннего пользования

Такие материалы, как правило, призваны привлечь внимание читателя, а «броский» заголовок лишь способствует этому, объяснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Эксперт также высказал мнение, что «спекуляции на тему третьей мировой войны есть не что иное, как инструмент информационно-политического давления со стороны США».

«Этот инструмент должен продемонстрировать, что США в своей политике сдерживания готовы пойти на все, чтобы сохранить лидерские позиции и перешагнуть красную линию, использовав военную силу в отношении Китая и России», — отметил Блохин.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, анализируя свежую статью о третьей мировой от The Wall Street Journal, назвал приведенные автором доводы «нелепыми, но характерными для США суждениями». В частности, эксперт обратил внимание на третий фактор, включающий негативные демографические прогнозы для Москвы и Пекина.

«Эти суждения раньше были зарезервированы для России, особенно в части распада страны или исчезновения. Теперь эта модель распространяется еще и ни Китай, что выглядит вдвойне смешно, поскольку вызывает ассоциации с советской пропагандой, где про каждое политическое событие писали так, словно оно привело к ухудшению положения трудящихся в капиталистическом мире», — отметил эксперт.

Кашин считает, что такие материалы прежде всего ориентированы на потребителя внутри страны, поскольку для граждан США важно ощущать, что «они находятся на правильной стороне истории».

«В американском видении конфликта важную роль играет убежденность, что они победят в любом случае — и не потому, что они будут умными, хитрыми и хорошо вести войну, а потому что в их стране выстроена правильная система. Потому что они на правильной стороне истории, а их противник рухнет под тяжестью преступлений, и американская система восторжествует», — объяснил Кашин.

По словам директора программы «Россия и ядерное нераспространение» Андрея Баклицкого, в новой статье о третьей мировой не видно следов глубокой аналитической работы. И хотя Баклицкий согласился, что столкновение Вашингтона, Москвы и Пекина возможно просто потому, что эти страны являются ведущими военными державами, заметка WSJ оставляет много вопросов открытыми.

«Война в течение ближайших пяти лет — это нонсенс. Хотя бы потому, что Россия и Китай не являются военными союзниками, и у нас нет никаких обязательств», — сказал Баклицкий.

Эксперт отметил, что вопрос о реструктуризации американской армии о модернизации может помочь убедить очередного сенатора, что «нужно инвестировать больше в военку». «А еще это хорошо продается. Но это несерьезная постановка вопроса. Кто угодно мог написать это. Не похоже, что кто-либо пытался кого-то убедить», — сказал эксперт.

Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН в свою очередь обращает внимание, что вся стратегия США, которая когда-то привела их к лидерским позициям в мире, была основана на неучастии в конфликтах или участии «под занавес», как во Второй мировой. Отчасти по этой причине в США пытаются объяснить читателям, что Вашингтон принадлежит одному блоку, а Москва и Пекин — другому.

«Понятно, что американские читатели подвержены большому влиянию СМИ. Ими можно легко манипулировать — это вопрос медийного искусства», — заключил Блохин.