В США и НАТО отреагировали на проекты договоров России о гарантиях безопасности

В России с разочарованием восприняли реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, посетовав на отсутствие ответов по закрытым каналам связи. При этом в Белом доме отметили, что не будут вести диалог по таким вопросам без своих партнеров из ЕС. Некоторые эксперты называют требования Москвы «ультиматумом», скептически оценивая шанс на его поддержку со стороны США. Однако, другие специалисты не исключают, что такой шаг России все-таки может запустить диалог по вопросам безопасности в Европе.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва крайне разочарована сигналами, которые поступают из Вашингтона и НАТО по поводу направленных США и альянсу предложений России о гарантиях безопасности в Европе.

«Если бы они по закрытому каналу ответили бы нам: «Окей, давайте хотя бы сядем и посмотрим», я думаю, такого не было бы сейчас, когда все переходит в публичную плоскость», — цитирует слова Рябкова ТАСС.

Комментарий замглавы МИД России появился в ответ на заявления Белого дома. Так, пресс-секретарь администрации президента США Джейн Псаки подтвердила факт ознакомления Вашингтона с предложениями России, но отметила неготовность американской стороны к обсуждению этого вопроса без европейских союзников.

«Без наших европейских союзников и партнеров не будут вестись переговоры о европейской безопасности. Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне», — пояснила Псаки.

Реакция НАТО же последовала еще до публикации предложений Москвы по линии МИД. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, любой диалог с Россией должен учитывать озабоченности блока в отношении действий РФ, а также основываться на консультациях с партнерами объединения, в том числе Украиной.

«НАТО ясно дало понять, что, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», — подчеркнул Столтенберг.

Чего добивается Москва

Публикация предложений России к НАТО и США по вопросам безопасности — знаковый момент. Эти предложения представляют собой конкретное видение будущей модели европейской безопасности со стороны Москвы. Дискуссии по этому вопросу в последнее время особенно актуальны на фоне разрушения таких соглашений как договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был одной из гарантий безопасности в Европе. А также общего ухудшения отношений России с НАТО и США.

Учитывая, что с середины осени Вашингтон активно раскручивает угрозу «российского вторжения» на Украину на фоне предполагаемого усиления войск России около украинских границ, диалог между блоком и Москвой практически полностью остановлен, а МИД РФ уже напрямую не исключают повторения «карибского кризиса».

Что Россия требует от США? Требования к альянсу и США Москва официально передала американской стороне 15 декабря в рамках встречи в МИД России. Сегодня, 17 декабря, заявление российской стороны было официально обнародовано. Предложения России включают в себя проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Читать дальше

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают заявление МИД в таких обстоятельствах. Так, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что предложения Москвы — фактически публичный ультиматум со стороны России и, вероятно, он будет отвергнут.

«США на эти договоренности пойти не могут, потому что требования очень масштабные. В их глазах Россия является страной в упадке, поэтому идти на встречу ей в отличии от СССР, у которого был имидж мощного государства, не представляет никакого интереса для Вашингтона. Тем более, что по большому счету Россия не угрожает США и в случае негативного развития событий вряд ли станет воевать с американской стороной», — указал эксперт.

С этим отчасти согласен и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, заявления МИД — это ультимативные требования к НАТО и США, выполнение которых под вопросом.

«Можно полагать, что это попытка достучаться до партнеров, которые иначе ничего не слышат. Главный вопрос, что будет дальше, поскольку такие заявления зачастую предполагают план «Б», если данная инициатива не будет принята. А принятие этой инициативы в нынешнем виде крайне маловероятно.

Если в случае непринятия этого ультиматума от Москвы последуют какие-то действия по доведению до партнеров серьезности ситуации, это можно будет считать вехой и шагом к попытке развернуть новую систему европейской безопасности.

Однако, если этого не произойдет, то возникнут определенные вопросы, поскольку не совсем ясно зачем в таком случае нужно было делать подобное заявление», — добавил эксперт.

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В то же время директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин уверен, что требования Москвы в данном случае можно рассматривать как стартовую позицию для дальнейших переговоров, которые это заявление как раз может запустить.

«При оптимистическом сценарии это может положить начало долгому и трудному диалогу, в рамках которого стороны будут выдвигать какие-то заведомо неприемлемые друг для друга позиции, в том числе противоречащие «красным линиям».

Однако год за годом такие переговоры, сочетающиеся с попытками надавить друг на друга и периодическими кризисами, все-таки могут идти и при хорошем варианте закончатся неким соглашением», — пояснил эксперт.

Однако, по мнению Кашина, существует и другой вариант развития событий, при котором достичь какого-либо соглашения не получится, что приведет к новому кризису в сфере мировой безопасности.

«К примеру, другая сторона не захочет разговаривать и тогда мы будет иметь очередной кризис в сфере безопасности. Но на данный момент шанс на диалог, вероятно, сохраняется, несмотря на общее недовольство сторон друг другом. Скорее всего, это будет какая-то новая форма переговоров, не связанная с форматом Совета Россия — НАТО», — подчеркнул эксперт.

Как будет развиваться ситуация

На данный момент Москва заявляет о готовности обсуждения всех аспектов предложений фактически в любое время, пока Вашингтон и НАТО заняли выжидательную позицию, по сути, не дав четкого ответа на российские предложения.

С точки зрения Василия Кашина из НИУ ВШЭ, вероятно, США и НАТО в итоге выдвинут встречные требования к Москве, которые вряд ли будут выглядеть реализуемыми для России.

«Эти требования в своем изначальном виде будут выглядеть нереалистичными, совершенно дикими и возмутительными для России. Это нормально, когда в начале переговоров запросные позиции завышаются. Скорее всего, и Москва будет далеко не все отстаивать из списка МИД», — отметил эксперт.

При этом Руслан Пухов из Центра анализа стратегий и технологий считает, что в большей степени стоит ожидать отказа США и НАТО от российских предложений, что может привести к запуску новой «холодной войны».

«Новая «холодная война» будет гораздо более интересной по сравнению с прошлой, потому что правил больше нет никаких. К тому же, Китай растет, а США падают и, совершенно очевидно, что в новом противостоянии Россия будет на стороне КНР против Соединенных Штатов», — резюмировал эксперт.