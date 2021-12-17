Лидеры стран ЕС единогласно выступили за продление санкций против России

Лидеры стран ЕС решили продлить уже действующие ограничения против России на полгода — до 31 июля 2022 года. Санкции привязаны к реализации минских соглашений по урегулированию на Украине. Тем временем США подталкивают своих европейских союзников к введению нового пакета.

Решение о продлении санкций против России было принято на состоявшемся в четверг саммите стран-членов ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Срок уже действующих ограничений истекает 31 января 2022 года.

«В контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», — рассказал собеседник агентства.

Ожидается, что это решение будет оформлено в ближайшие недели.

Что обсуждали в Брюсселе…

Одним из участников саммита ЕС стал новый канцлер Германии Олаф Шольц. Накануне встречи лидеров Евросоюза из Берлина выслали двоих российских дипломатов. Такой шаг был предпринят сразу после вынесения приговора гражданину РФ — его осудили на пожизненное лишение свободы за убийство воевавшего в Чечне экс-боевика Зелимхана Хангошвили. Высший суд Берлина в своем вердикте указал, что преступник якобы действовал «по поручению госструктур РФ».

Шольц, как в преддверии саммита ЕС писал Der Spiegel, приехал в Брюссель с намерением убедить союзников принять заявление, осуждающее действия России. По данным издания, на переговорах лидеров Евросоюза речь могла идти не только о продлении уже действовавших санкций, но и о новом пакете рестрикций против Москвы.

…и какую позицию занимает Вашингтон

К введению новых ограничений в отношении энергетического и банковского секторов РФ «на случай агрессии против Украины» Брюссель подталкивают и в Вашингтоне, утверждает, в свою очередь, Bloomberg со ссылкой на источники.

Решений по конкретным мерам при этом пока не принято – пакет санкций находится на стадии обсуждения, сообщили собеседники агентства. По их информации, речь может идти о совместных рестрикциях ЕС и США.

«Представители американской администрации придерживаются мнения о том, что достижение договоренности с ЕС по конкретным санкциям станет четким сигналом для российского руководства. Однако лидеры европейских стран опасаются, что спешка с оглашением возможных ограничительных мер в отношении РФ может подорвать усилия по разрешению кризиса дипломатическим путем», — отмечается в публикации.

Одним из возможных ограничений называют отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Но такой шаг видится Западу слишком проблематичным, так как может негативно повлиять, в частности, на мировой рынок энергоносителей, пишет агентство. Кроме того, партнеры США в Европе опасаются, что это может грозить ответными мерами со стороны Москвы, в том числе прекращением поставок природного газа.

Какие санкции вводил ЕС

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ на фоне событий в Украине и воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В частности, были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы.

Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.