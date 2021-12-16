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СМИ: США заставляют ЕС ввести санкции против России

Bloomberg: США заставляют ЕС ввести санкции по энергетике и банкам против России из-за Украины

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Francois Lenoir/Reuters

США подталкивают Евросоюз подготовить санкции против России из-за якобы возможной агрессии против Украины, названные ограничения должны затрагивать энергетику и банковскую сферу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Евросоюз старается подходить к вопросу санкций против России осторожнее, чем это делает США. В Вашингтоне считают, что новый санкционный пакет против РФ является основным способом сдерживания России.

В публикации отмечается, что срочность доработки санкций со стороны ЕС усугубляет тот факт, что президент России Владимир Путин «пока не показал никаких признаков отвода тысяч солдат, которые он скопил у границ Украины».

Ранее Европарламент принял резолюцию по украинской проблематике, призвав ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае возможного конфликта на границе Украины.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России подобные утверждения неоднократно отвергали. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью греческому телеканалу ANT1, что Москва не планирует вторжения на территорию Украины.

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