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ЕС решил продлить на полгода экономические санкции против России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Главы стран Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение продлить на полгода экономические секторальные санкции против России, сообщает ТАСС.

«Лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить Минские соглашения», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Действующие ограничения должны закончиться 31 января, таким образом, санкции продлеваются до 31 июля.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов — в сотрудничестве с партнерами, включая США — к расширению санкций против России, если будет эскалация ситуации вокруг Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Некоторым российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы были заморожены. Кроме того, были введены торговые, финансовые и военные ограничения. В ответ Россия запретила ввоз ряда европейских продуктов питания.

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