В Госдуму внесли законопроект о развитии местного самоуправления

Единственным способом формирования представительного органа местного самоуправления являются выборы, а для всех должностных лиц устанавливается единый срок полномочий — пять лет. Соответствующие положения зафиксированы в законопроекте, подготовленном в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуму внесен законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Документ, авторами которого стали главы профильных комитетов нижней и верхней палат российского парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас, подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает ТАСС.

Положения законопроекта, как отметил Крашенинников, направлены на создание условий для комплексного, устойчивого социально-экономического развития страны в интересах граждан, общества и государства.

Устранить путаницу

Как уточнила пресс-служба возглавляемого им думского комитета по госстроительству и законодательству, «законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления», что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

«За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач.

При этом регион может забрать ряд полномочий конкретного муниципального образования для обеспечения интересов населения», — указали в комитете.

Структура местного самоуправления

Общая структура органов местного самоуправления не изменится и будет состоять из представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации при возможности создания контрольно-счетного органа.

Единственным способом формирования представительного органа являются выборы, отметили в пресс-службе.

Глава муниципального образования избирается на прямых выборах либо представительным органом.

«Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — добавили в комитете.

Если руководитель местной администрации избран депутатами из своего состава, то его полномочия прекращаются в случае досрочного роспуска представительного органа.

При этом законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. Предусматривается, что одним из оснований для удаления главы муниципального образования в отставку является «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, которые закреплены указами президента РФ».

Глава региона вправе вынести предупреждение, объявить выговор руководителю местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

Планируется, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом на пять лет — до 1 января 2028 года — устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

Госдума ранее приняла законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. Документ предусматривает значительное усиление полномочий федерального центра и устанавливает, что федеральные органы, органы власти в регионах и органы местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти». Во главе этой системы находится президент.

Губернаторы, в частности, смогут обращаться в муниципальные образования с инициативой об отставке их руководителей за «неэффективность».

Добавим, что последняя редакция статьи 12 Конституции гласит: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».