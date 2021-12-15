Совет Федерации одобрил закон о публичной власти

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 15 декабря, одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России, сообщает ТАСС.

За этот законопроект проголосовали 146 сенаторов, против — четыре сенатора, воздержавшихся не было.

В частности, по этому закону, губернаторы российских регионов потеряют право именоваться «президентами», однако получат возможность избираться на должность более чем на два срока. В Совете Федерации этот законопроект будет рассмотрен в среду, 15 декабря.

Кроме того, согласно законопроекту, президент России сможет снимать губернаторов с должности в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным законодательным собранием.

Конкретное число сроков, которое кандидат может занимать должность губернатора, теперь будет определяться также законодательным собранием региона.

Ранее этот законопроект поддержала Государственная дума.