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Совет Федерации одобрил закон о публичной власти

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 15 декабря, одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России, сообщает ТАСС.

За этот законопроект проголосовали 146 сенаторов, против — четыре сенатора, воздержавшихся не было.

В частности, по этому закону, губернаторы российских регионов потеряют право именоваться «президентами», однако получат возможность избираться на должность более чем на два срока. В Совете Федерации этот законопроект будет рассмотрен в среду, 15 декабря.

Кроме того, согласно законопроекту, президент России сможет снимать губернаторов с должности в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным законодательным собранием.

Конкретное число сроков, которое кандидат может занимать должность губернатора, теперь будет определяться также законодательным собранием региона.

Ранее этот законопроект поддержала Государственная дума.

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