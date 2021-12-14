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Госдума поддержала закон об организации публичной власти

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Государственная дума во втором и третьем чтениях поддержала законопроект об организации публичной власти в регионах страны, об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что проект был ранее отправлен на доработку из-за необходимости ввести более 200 поправок, не оказавших критического влияния на итоговую составляющую закона.

Согласно законопроекту, руководители регионов не смогут называться «президентами», но получат право избираться более чем на два срока подряд. Органы законодательной региональной власти смогут самостоятельно регулировать количество сроков пребывания на посту главы субъекта федерации.

Помимо этого, местные парламенты получат право осуществлять свою работу в дистанционном режиме. Авторы законопроекта — сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников — также выступили за пересмотр срока полномочий региональных руководителей и парламентов. В настоящее время он не превышает пяти лет.

Вдобавок к вышесказанному, законопроект определит возможность освободить губернатора от исполнения обязанностей двумя способами: решением президента об утрате доверия/другим основаниям или вотумом недоверия со стороны регионального заксобрания.

Ранее группа депутатов, которая представляет все фракции Госдумы, внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагает увеличение на 20% объема месячного фонда оплаты труда помощников народных представителей. Предлагается увеличить общий месячный фонд оплаты труда помощников с 300 тыс. до 387 тыс. рублей.

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