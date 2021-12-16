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В Госдуму внесен закон о развитии местного самоуправления

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В Государственную думу внесен законопроект об общих принципах организации местного самоуправления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект поможет упростить правовые конструкции, уточнить компетенции органов местного самоуправления. Предполагается, что это должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом Российской Федерации и муниципалитетом.

При этом у городских и муниципальных округов будет одинаковый объем полномочий, необходимый для прямого решения местных задач. Вместе с тем регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов граждан.

В октябре Крашенинников сообщал, что во время осенней сессии думский Комитет по госстроительству и законодательству рассмотрит вопросы федерального бюджета и законопроекты, касающиеся региональных властей.

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