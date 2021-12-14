Мужа Светланы Тихановской приговорили 18 годам в колонии строгого режима

Светлана Тихановская с фотографией мужа во время митинга в Минске, 2020 год

Белорусский блогер Сергей Тихановский приговорен Гомельским областным судом к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке массовых беспорядков. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. В Госдуме срок Тихановскому назвали «брутальным решением политических вопросов».

Пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко сообщила, что белорусский блогер и оппозиционер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, приговорен к 18 годам лишения свободы. Ее слова передает ТАСС.

«Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — заявила Сулейко.

Жена осужденного блогера, экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская прокомментировала приговор заранее.

«Я записываю это видео до объявления так называемого «приговора» Сергею. Я представляю, какая там будет цифра – и очень сложно будет психологически ее принять. Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет – это ненормально. Это незаконно и это не то, с чем можно мириться. <…> Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов», — заявила политик.

Она добавила, что будет пытаться «делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним [Тихановским] увидимся в новой Беларуси».

Светлана добавила, что будет продолжать отправлять супругу открытки и рисунки детей, чтобы, когда они встретятся снова, сделать памятный альбом.

Сергей Тихановский получил 18 лет, «пострадавший» милиционер — повышение и 5500 рублей.



Рассказываем, что стало с участниками того самого инцидента в Гродно спустя полтора года. https://t.co/I7sA5hPn2E pic.twitter.com/xwFA6gAdNG — Zerkalo.io (@zerkalo_io) December 14, 2021

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что 18-летний срок является «брутальным» решением политических вопросов.

«Я с самого момента подготовки и проведения в прошлом году в августе выборов президента республики Беларусь обращал внимание на то, что руководство республики взяло, на мой взгляд, неправильный тон и в результате все это привело к затяжному политическому кризису, последствия которого ощущались и продолжают ощущаться до сих пор.

Приговор, которым устанавливается 18 лет одному из кандидатов в президенты республики Беларусь, мужу той самой Тихановской, которая теперь гастролирует за границей, конечно, никак не смещает напряженность, которая продолжает ощущаться в отношении между властью и оппозицией Белоруссии.

Много это или мало — вопрос риторический. Мне лично казалось, что на самом деле было бы гораздо разумнее найти вариант примирения, успокоения страстей и так далее. Но избран иной вариант. Удовольствия, безусловно, от такого брутального решения политических вопросов в Белоруссии, я не испытываю», — сказал российский парламентарий.

Сергей Тихановский, который активно критиковал Александра Лукашенко и считался ключевым его противником на выборах, был задержан в конце весны 2020 года в Гродно. Против него было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Незадолго до этого он попробовал подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президента Белоруссии.

5 мая Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Артема Сакова, Дмитрия Попова, Владимира Цыгановича и Игоря Лосика по обвинению в том, что они «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».

В Генпрокуратуре заявили, что Тихановский и его соратники причинили ущерб государству на сумму более 3 млн белорусских рублей (около $1,16 млн), а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн белорусских рублей (около $775 тыс.).

Его также обвинили впоследствии в разжигании социальной вражды и воспрепятствовании работе Центрального исполнительного комитета.

Тихановский стал популярен, заведя YouTube-канал «Страна для жизни», в котором рассказывал истории простых граждан Белоруссии. В роликах Тихановского белорусы говорят, какие изменения нужны, чтобы Белоруссия стала «страной для жизни». К моменту президентских выборов в августе 2020 года его канал на YouTube имел 236 тыс. подписчиков, некоторые из видео набирали почти миллион просмотров.

Блогер не записывал себя в какие-либо политические движения. По его словам, цель его кампании — вернуть гражданам Белоруссии право выбора.

«Политической жизни вообще никакой нет в стране. Честных судов нет, сменяемости власти нет. Местного самоуправления нет. Ничего нет. Есть только диктатура Лукашенко. Белорусы от этого устали и выражают свой протест. А я озвучиваю их мнение», — говорил он в интервью изданию RTVI.

Вместо него за пост президента решила бороться его жена Светлана, а сам Сергей возглавил инициативную группу по ее выдвижению. Комментируя решения Тихановского поддержать выдвижение жены, Лукашенко заявил, что женщина не сможет стать главой республики. «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. <…> Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — сказал он.

Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав.