Заговор и иные действия. За что осудили лидеров белорусского протеста

Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к тюремному заключению по делу о протестах в Белоруссии. Колесникова получила 11 лет колонии, Знак — 10. Политических активистов признали виновными в заговоре с целью захвата власти и создании или участии в экстремистском формировании.

Минский областной суд 6 сентября вынес приговор белорусским оппозиционным политикам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Их признали виновными в совершении преступлений по ч.1 ст. 357 (заговор или иные действия с целью захвата государственной власти), ч.3 ст. 361 и ч.1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования или участие в нем) УК Белоруссии.

Колесникова получила наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Знак приговорен к 10 годам отбывания в колонии усиленного режима. Приговор пока не вступил в официальную силу и может быть обжалован сторонами.

Известно, что заседание по делу оппозиционеров проходило в закрытом режиме по «ускоренной программе».

Оглашение приговора было единственной открытой частью процесса. Как пишет портал TUT.BY, утром 6 сентября возле здания суда выстроились очереди из желающих попасть на процесс, но попасть в зал люди не смогли. В зал суда пустили только отца Колесниковой.

В чем обвинили оппозиционеров

В 2020 году Колесникова возглавляла штаб кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико, Знак работал в качестве юриста команды Бабарико. Сам Бабарико был задержан в июне 2020 года (и год спустя приговорен к 14 годам заключения).

16 июля 2020 года представители штабов трех основных кандидатов от оппозиции объявили об объединении и объявили о поддержке Светланы Тихановской на выборах.

Колесникова и Знак входили в президиум Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, который официальный Минск признал неконституционным и экстремистским.

Впервые Колесникову задержали 8 августа 2020-го, но вскоре отпустили, объяснив ситуацию «путаницей». Спустя месяц она была похищена группой неизвестных в центре Минска и больше суток не выходила на связь.

Ее пытались вывезти из страны, однако Колесникова порвала свой паспорт на белорусско-украинской границе.

В Госпогранкомитете Белоруссии настаивали на другой версии — якобы Колесникова вместе с другими членами КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась незаконно покинуть страну, но ее вытолкнули из машины. Колесникова же объясняла, что ее незаконно пытались депортировать на Украину. В итоге она была задержана уже официально и доставлено в СИЗО, где находилась в качестве подозреваемой по делу о расследовании деятельности Координационного совета.

Знака же в августе прошлого года изначально вызывали на допросы СК, однако 9 сентября он, успев сообщить, что в штаб Бабарико пришли неизвестные люди, перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что оппозиционер задержан по обвинению в публичных призывах к захвату власти в стране. Позднее его направили в СИЗО.

По версии Генпрокуратуры Белоруссии, Колесникова и Знак вместе с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в «тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

«Основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем. Она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников. Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий», — сообщало ведомство.

Следствие пришло к выводу, что настоящей целью Координационного совета и его представителей был именно захват власти.

За год после начала протестов почти все члены Координационного совета были задержаны или уже получили тюремные сроки — не задержали лишь тех, кто успел уехать из страны. С самими кандидатами в президенты ситуация схожая — бизнесмен Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы, политик Валерий Цепкало уехал из Белоруссии, блогеру Сергею Тихановскому грозит до 15 лет тюрьмы, его супруга Светлана в августе 2020 года была вынуждена уехать в Литву.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, баллотировавшийся на пост в шестой раз Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская, как заявили в ЦИК страны, — около 10%.

Штаб Тихановской и все остальные оппозиционные кандидаты не признали эти результаты. Согласно их данным, на выборах победила Тихановская, набравшая от 70% до 90% голосов избирателей.

В стране прошли митинги и демонстрации, число участников которых оценивалось в сотни тысяч человек. Сообщалось о тысячах задержанных и жестких действиях силовиков — они использовали резиновые пули, водометы и дубинки.