Зеленский допустил всеукраинский референдум о прекращении войны

В эфире телеканала «1+1» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна продолжает путь в НАТО. Он не исключил проведения прямых переговоров с российским главой Владимиром Путиным и рассказал о содержании телефонной беседы с американским лидером Джо Байденом.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что не исключает проведения в стране референдума по вопросу Донбасса и Крыма.

«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — пояснил президент Украины.

Зеленский добавил, что ни одна страна не предлагала Украине проводить референдумы по перечисленным вопросам, но такое возможно. «На сегодня этого нет точно, то есть тут нет никаких секретов у меня от общества. Я бы с такими вещами не шутил», — добавил он.

Переговоры с Путиным…

Кроме того, президент Украины не исключил возможность прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я не исключаю, и в этом также имею и поддержку, отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров, и США», — пояснил он.

Путин ранее, комментируя слова Зеленского о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, как подчеркнул российский лидер, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. В Москве неоднократно подчеркивали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а Россия выступает наряду с ОБСЕ, Францией и Германией лишь посредником в его урегулировании в рамках минских соглашений.

…и с Байденом

Комментируя итоги телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом, Зеленский рассказал, что обсуждал с ним некоторые документы, о которых договариваются Вашингтон и Москва.

«Говорили о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США и Россия, некоторые платформы, я имею в виду, на которых они могут встречаться и обговаривать, мы даже об этом говорили достаточно детально», — сообщил президент Украины.

По его словам, Байден не предлагал ему проводить прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. «Нет, он мне не предлагал. Но скажу откровенно, об этом в принципе речь не шла, а если, например, взять мнение президента Франции Эммануэля Макрона, то он постоянно подтверждает, что нужно сделать все, чтобы Украина не осталась один на один именно с сепаратистами», — утверждает Зеленский.

«В ходе разговора Байден заверил, что на любой площадке, где говорят об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, украинская сторона будет участником таких переговоров», — указал глава республики.

Зеленский считает, что США будет интересно участвовать в «нормандском формате» по Донбассу (Германия, Франция, Россия и Украина), если «они будут решать что-то важное, а не выступать лишь в роли модератора».

Однако для этого может быть и «отдельная площадка, которая будет сотрудничать с «нормандской четверкой», добавил Зеленский.

«Продолжаем путь в НАТО»

Украина, как отметил глава государства, по-прежнему прилагает «все усилия для того, чтобы присоединиться к НАТО».

«Мы продолжаем путь в НАТО. Но мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно? Обойдем шлагбаум, но его не получается обойти», — констатировал Зеленский.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны.

Интересно, что в 2003 году только 16% украинцев поддерживали идею членства страны в НАТО. Теперь же эту позицию разделяет более половины жителей Украины. По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в ноябре 2021 года, 58% поддержали бы вступление республики в альянс (35% — против).