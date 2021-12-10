Зеленский сообщил о «шлагбауме» на пути Украины в направлении НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна все еще продолжает свой путь в НАТО, однако существует «шлагбаум». Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?»— подчеркнул Зеленский.

Данное препятствие, по словам главы государства, у Киева не получается обойти.

При этом Зеленский не уточнил, о каком именно «шлагбауме», мешающем Украине стать частью организации, идет речь.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каких условиях Киев пойдет на уступки Москве. Министр назвал нелегитимными требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики.

Также в Великобритании заявили, что не России решать, кому вступать в НАТО.