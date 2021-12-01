Сенат США рассмотрит пакет поправок о санкциях против «Северного потока — 2»

Демократы в США согласились рассмотреть в сенате «санкционный» пакет поправок в оборонный бюджет. В среду, 1 декабря, Сенат рассмотрит пакет из 21 поправки, согласно одной из которых президент Байден должен в течение двух недель ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» из-за «российской угрозы». При этом ранее Белый дом и Госдеп пытались заблокировать принятие и обсуждение санкционного пакета.

Республиканцы добились включения в проект оборонного бюджета США пункта о введении санкций против «Северного потока — 2», сообщает The Hill.

1 декабря американские законодатели рассмотрят 21 поправку к проекту оборонного бюджета — сенаторы от Демократической партии согласились рассмотреть пакет поправок. Сейчас «слоны» (республиканцы) и «ослы» (демократы) выясняют, будет ли кто-нибудь из сенаторов голосовать против.

«Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. <...> И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс», — заявил журналистам координатор республиканской фракции Джон Тьюн.

Он также подчеркнул, что санкции в отношении «Северного потока — 2» представляют собой крайне важный вопрос.

Республиканцы ранее не позволили принять проект оборонного бюджета, поскольку демократы отказались обсуждать поправку о санкциях против СП-2. Проект не получил нужных 60 голосов из 100 при голосовании сенаторов. Лидер «слонов» в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что проект бюджета не получит поддержки, потому что в документе нет «четко прописанной реакции Штатов на исходящую от Российской Федерации угрозу».

Республиканец добавил, что в оборонном бюджете на 2022 год не были прописаны решения по поводу военной помощи Украине. «Слоны» требуют,

чтобы в оборонном бюджете содержался параграф, согласно которому президент Байден в течение 15 дней после утверждения проекта ввел санкции против акционера Nord Stream 2 и любой организации, ответственной за планирование, строительство и эксплуатацию СП-2.



Стоит добавить, что текущий проект оборонного бюджета был поддержан Палатой представителей (большинство в ней принадлежит демократам, в то время как в Сенате – республиканцам). Бюджет предполагает выделить на оборонные траты $1,8 трлн.

Против ужесточения санкций против «Северного потока — 2» выступает администрация президента-демократа Джо Байдена. Как сообщил ранее The Hill, Белый дом начал создавать «процедурные затруднения» для республиканских поправок в проект оборонного бюджета.

Байден не хочет введения новых санкций, поскольку боится ухудшить отношения с ФРГ. Берлин в проекте газопровода из России заинтересован, отмечается в публикации.

Заблокировать республиканскую поправку в проект оборонного бюджета пытался и Госдепартамент. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгрессменов-демократов не дать ходу этому документу.

«Демократы очень нервничают из-за вопроса о голосовании по «Северному потоку — 2», поскольку при предыдущей администрации все они выступали против него, а после прихода к власти Байдена расчеты стали другими», — сказал журналистам осведомленный источник.

По мнению критиков новых санкций, они принесут США лишние траты на фоне мутного экономического прогноза и высоких инфляционных рисков. Кроме того, Республиканская партия во многом существует на деньги крупного нефтегазового бизнеса, заинтересованного в экспорте своего топлива в Европу.

Заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что цель республиканцев в первую очередь заключается в ослаблении байденовской администрации.

«Республиканцы прекрасно понимают, что если произойдет задержка с принятием оборонного бюджета, то политическая вина за это ляжет на администрацию Байдена. А это моментально запустит разговоры о том, что Белый дом сознательно ослабляет обороноспособность США.

Они руководствуются интересами внутриполитической борьбы, пытаясь ослабить политические позиции Белого дома и уменьшить ему свободу маневра по вопросам внешней политики. В данном случае осложнив Байдену возможность укрепления американо-германских отношений», — добавил эксперт.

Президент США Джо Байден трижды в 2021 году отклонял пакет санкций против России, предложенный советом нацбезопасности США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников. Как указывает газета, американский лидер посчитал, что предложенные меры в отношении РФ были недостаточно жесткими. Санкции планировалось ввести в начале года.

«Администрация Байдена четко дала понять, что во время президентства Байдена санкции введены не будут», — сообщало в октябре издание Politico.