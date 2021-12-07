В США заявили о приверженности политике «открытых дверей» НАТО

Вашингтон считает верной политику «открытых дверей» НАТО, поскольку у стран есть право самостоятельно определять свою внешнюю политику, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике «открытых дверей», — сказал дипломат в ответ на вопрос журналистов о данном, как считается, в начале 1990-х годов устном обещании бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Джеймса Бейкера, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

В связи с этим Прайс также отметил, что Украина вправе «самостоятельно выбирать курс своей внешней политики».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются.

Он подчеркнул, что Украина является «партнером НАТО», а не членом альянса и пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне на Украину не распространяется. При этом он отметил, что НАТО и ее страны - члены оказывают ей значительную политическую и военную поддержку.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому CNN, что президент США Джо Байден полностью поддержал стремление Украины войти в НАТО. Чтобы войти в альянс, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.