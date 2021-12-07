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В Совфеде оценили вероятность отключения России от SWIFT

Сенатор Джабаров исключил введение мер по отключению России от системы SWIFT

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США не будут применять меры по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT, так как европейцам будет сложно обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Об этом сообщает РБК.

«По системе SWIFT я не верю в то, что США применят эти санкции: достаточно сложно будет европейцам обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?», — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия достаточно сильно интегрирована в мировую экономику. В случае ее отключения от SWIFT могут возникнуть серьезные проблемы, а такая мера будет невыгодная российским западным партнерам.

Ранее стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также включать отключение России от SWIFT.

По информации источников издания, в настоящее время официальные лица рассматривают «широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения на Украину».

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