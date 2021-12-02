Захарова назвала «красной линией» возможное вступление Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно силы НАТО приблизились к российским границам вопреки обещаниям. На Смоленской площади убеждены, что единственный вариант решения сложившейся ситуации — совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения альянса на восток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Втягивание Украины в орбиту НАТО чревато дестабилизацией обстановки в Европе, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий в четверг, 2 декабря, был опубликован на сайте ведомства.

«Прошедшая в Риге встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО в очередной раз продемонстрировала зацикленность альянса на борьбе с мнимыми угрозами в ущерб коллективному противодействию реальным вызовам современности.

Одной из стержневых тем — уже не в первый раз — стала Россия и ее «возможная агрессия» в отношении Украины.

В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», — отметила Захарова.

По ее словам, вступление Украины в НАТО для России – это «красная линия», о которой в Москве говорят давно.

«Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.

После окончания «холодной войны» России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.

Все эти обещания были забыты и не выполнены.

Итог — нынешнее печальное состояние европейской безопасности», — констатировала официальный представитель МИД РФ.

На Смоленской площади убеждены, что единственный вариант разрешения сложившейся ситуации — совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих «любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России».

Захарова отвечала в том числе на реплики генсека Североатлантического альянса. 1 декабря Йенс Столтенберг заявил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам организации, но не государствам-партнерам, в число которых входит и Украина. Этим странам «оказывается только содействие», пояснил он.

«Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например, Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении. Но для стран-членов НАТО у нас есть гарантии безопасности по 5-й статье Вашингтонского договора», — отметил Столтенберг.

При этом генсек альянса полагает, что у Москвы не может быть сферы влияния.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что РФ может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами», — так он ответил на вопрос о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России.

Украина — в «орбите» НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны.

Интересно, что в 2003 году только 16% украинцев поддерживали идею членства страны в НАТО. Теперь же эту позицию разделяет более половины жителей Украины. По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в ноябре 2021 года, 58% поддержали бы вступление республики в альянс (35% — против).