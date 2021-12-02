Захарова назвала возможное вступление Украины в НАТО «красной линией» для России

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – «красная линия», — написала она.

По ее словам, на заседании НАТО Россию обвинили в наращивании вооруженных сил на границе с Украиной, однако, по ее мнению, именно силы альянса сейчас угрожают Российской Федерации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России грозят «последствия» в случае, если она продолжит конфронтацию на Украине. Об этом он сообщил перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, России следует «отвести свои войска».

До этого Блинкен заявил, что в случае агрессии Москвы против Киева Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом представитель Белого дома заявил после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.