Столтенберг: НАТО не гарантирует коллективную безопасность Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам альянса. По его словам, государствам-партнерам, включая Украину, оказывается лишь содействие. При этом он отметил, что в случае военной агрессии альянс заставит Россию «заплатить высокую цену». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

НАТО гарантирует коллективную безопасность только членам Североатлантического альянса, но не государствам-партнерам. В число последних входит и Украина. Этим странам «оказывается только содействие», пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении. Но для стран — членов НАТО у нас есть гарантии безопасности по 5-й статье Вашингтонского договора», — цитирует его ТАСС.

1 декабря Столтенберг ответил на вопросы о том, какую помощь альянс может оказать Украине в случае «военной агрессии России».

Комментируя ситуацию, он снова утверждал о якобы «необычной концентрации» вооруженных сил РФ вблизи границы с Украиной, называя эти действия «неприемлемыми и неспровоцированными». Столтенберг призвал Москву к транспарентности с перемещением сил по собственной территории и к деэскалации напряженности.

В случае военной агрессии альянс заставит Россию «заплатить высокую цену», сказал он.

«У нас есть разные варианты, и мы за многие годы продемонстрировали нашу способность поддерживать тяжелые экономические и финансовые, а также политические санкции», — уточнил генсек НАТО.

По его словам, РФ получит «политические и экономические последствия» в случае агрессии против Украины.

Кроме того, Столтенберг полагает, что у Москвы не может быть сферы влияния.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что РФ может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами», — так он ответил на вопрос о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России.

В то же время альянс будет активно помогать развивать армии Грузии и Украины, добавил Столтенберг. «Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», — уточнил он.

Позиция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить РФ как угрозу процессу урегулирования на Украине.

Он не исключил, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». Кроме того, представитель Кремля отмечал, что совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории России ассоциировать с агрессивными планами.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что никакой напряженности на границе с Украиной нет, а российские войска осуществляют передвижения исключительно по территории нашей страны.

Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров «абсолютно ложную информацию о якобы имеющей место концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину», добавили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Путь Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны.

Верховная рада в сентябре 2021 года не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. В правящей партии «Слуга народа», МИД и правительстве страны полагают, что Киев претендует на полноценное членство в альянсе, поэтому новый статус не нужен.