Столтенберг заявил, что НАТО не гарантирует коллективную безопасность Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс гарантирует коллективную безопасность только членов альянса, но не стран-партнеров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он указал на различие между союзниками по НАТО и ее партнерами, в том числе Украины.

«Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина — это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, и мы предоставляем ей политическую и практическую поддержку», — сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос журналистов о том, как альянс может реагировать в случае обострения ситуации с войсками РФ близ границы с Украиной.

Ранее Столтенберг пригрозил России «последствиями» в случае агрессии против Украины.

До этого он сообщал, что альянс укрепил отношения с Украиной, но эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону. Он отмечал, что для членства в НАТО «надо отвечать стандартам» и у других членов блока нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс.