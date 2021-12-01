Столтенберг заявил, что Украина должна защищать себя самостоятельно

Украина получит технику и необходимую информацию, но защищать себя она должна сама, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что принцип коллективной безопасности касается только стран НАТО, поэтому Украине — и Грузии при необходимости — придется использовать свою армию и в этом вопросе рассчитывать только на себя.

«НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», — отметил Столтенберг.

Как подчеркнул генсек НАТО, в случае военной агрессии со стороны России альянс сможет задействовать «широкий спектр» инструментов, включая санкции и политические запреты.

Ранее Столтенберг объявил, что руководители МИД НАТО подчеркнули необходимость избежать эскалации на границах России и Украины.

В Пентагоне опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий России на границах с Украиной. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, Москва может их предпринять в ходе предполагаемых совместных учений с Минском. При этом он отметил, что страны вправе самостоятельно выбирать место и время проведения учений на своей территории.