Депутат от «Единой России» Володацкий — о последствиях принятия жителей Донбасса в партию

100 жителей ДНР и 115 ЛНР 30 ноября приняли в «Единую Россию». Документы им вручал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-атаман Донского казачьего войска Виктор Водолацкий. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, как появилась идея принимать жителей непризнанных республик в правящую партию России и что это им дает.

— Почему жители ДНР и ЛНР решили вступить в «Единую Россию»?

— Во время избирательной кампании в Госдуму генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак встречался с гражданами России, проживающими на территории Донецкой и Луганской народных республик. Во время этих встреч жители Донбасса говорили Андрею Анатольевичу [Турчаку], что у них, у граждан России, проживающих здесь, есть огромное желание стать членами партии «Единая Россия», на что Андрей Анатольевич им пообещал: «Оформляйте все по закону, и мы будем ваши заявления рассматривать».

В уставе партии существует так называемый «кандидатский минимум», они должны пройти стадию сторонников, но для жителей ЛНР и ДНР это норма была убрана, потому что эти граждане, жители Донбасса, уже доказали, что являются настоящими патриотами России.

И для них был снят этот барьер сторонников, они оформляли заявление на вступление сразу в ряды всероссийской партии «Единая Россия».

Первые заявления — 100 от жителей ДНР и 115 от ЛНР — были оформлены через ростовское областное отделение партии «Единая Россия», и сегодня я по поручению Андрея Турчака вручил эти билеты.

Среди новых членов партии — простые рабочие, врачи, учителя, руководители промышленных предприятий. Самое высокое должностное лицо, которое первое получило партийный билет, — это глава ЛНР Пасечник Леонид Иванович.

На сегодняшний день у уполномоченных партии по этим республикам уже несколько сотен заявлений о вступлении. Поэтому на территории ДНР и ЛНР до конца года еще около 1 тыс. заявлений будет направлено в ростовское отделение партии.

До 1 тыс. заявлений будут до конца года поданы. Сегодня ровное такое количество граждан ДНР и ЛНР, граждан Российской Федерации, жителей Донбасса хотят стать членами российской партии «Единая Россия», потому что это единственная партия, которая во время выборной кампании приезжала сюда, встречалась с людьми.

Некоторые предложения от жителей Донбасса вошли в народную программу «Единой России».

— Какие, например?

— По оказанию содействия в отношении объектов здравоохранения новыми медицинскими комплексами, по снабжению систем образования учебниками, которые сегодня в том числе преподаются в России, потому что в Донбассе идет активная интеграция начальной школы, высшего образования в систему Российской Федерации. Здесь недостаточно учебников, и, естественно, «Единая Россия» в этом активно помогает. При помощи и поддержке «Единой России» в народную программу включено переоснащение автобусного парка. И сегодня первые несколько сотен автобусов уже находятся на территории Донбасса.

По упрощению прохождения границы, этим как раз мы сейчас и занимаемся вместе с федеральными службами. Граница между ДНР, ЛНР и РФ.

— Есть ли идея создать на территории этих республик какое-то свое отделение, не ростовское?

— Нет, все новые члены партии все будут приписаны к ростовскому отделению.

— Были ли кто-то, кому отказали в членстве?

— Все первые 215 человек — они все прошли, потому что их рекомендовали руководители, которые их знают. В принципе, это достойные люди.

— Что дает членство в партии?

— Учитывая, что у нас сейчас активно проходит гуманитарная, экономическая, культурная, спортивная интеграция, то есть интеграция Донбасса и России проходит по всем направлениям. Естественно, без политической интеграции, наверное, это не полная система.

Поэтому жители Донбасса посчитали, что российская интеграция тоже необходима, они хотят участвовать в политической жизни в том числе и России, участвовать в тех программах, в тех проектах, которые сегодня реализуются «Единой Россией», потому что они граждане РФ.

Поэтому, скорее всего, именно для того, чтобы более активно, более системно проходила интеграция по всем направлениям, вот жители для себя определили в том числе и этот вектор интеграционных процессов — политический.

— Вот они сейчас получили билеты, и какие следующие шаги?

— Делегаты будут приезжать в Ростов-на-Дону на те мероприятия, которые будут проводиться местным отделением, на наши съезды, на наши мероприятия, на наши форумы. То есть они полноценные участники всей партийной жизни. В том числе наша дальнейшая работа — открыть здесь молодежное движение партии, которое могло бы работать с молодежью по всей России, именно в рамках партийного строительства, молодежных проектов. Молодежь не должна быть здесь в вакууме, в резервации, мы должны им оказать максимальную поддержку, что мы сегодня и делаем.