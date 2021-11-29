Лукашенко дал понять, на чьей стороне будет Минск в случае конфликта Запада с Москвой

Александр Лукашенко заявил, что Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии «в случае конфликта Украины с Россией». Президент Белоруссии выразил уверенность, что скоро западная сторона «подтвердит его предположения». Кроме того, Лукашенко призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «в условиях кризиса мерзавцы дошли до убийства людей» на границе.

Минск считает мигрантов инструментом Запада, который используют в случае российско-украинского конфликта для сдерживания белорусских войск. Об этом в ходе совещания стратегического управления Минобороны РБ заявил Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы», — сказал политик.

По словам главы государства, мигрантов используют недруги Белоруссии «чтобы решить свои внутренние проблемы» и держать страну в напряжении.

Лукашенко добавил, что поручал министру обороны и главе Госпогранкомитета не провоцировать конфликты и не поддаваться на провокации. Кроме того, белорусским военным поручено разработать план ответа на возможную агрессию.

Ситуация на границе с Польшей усугубляется, считает Лукашенко.

«В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу, сегодня ночью еще один труп нашли. Тот же почерк. В спальный мешок застегивают мертвого или, может, полумертвого человека, выбрасывают на границу. Пограничники находят — уже бездыханный», — приводит его слова агентство.

Намерения Белоруссии

Страна не бряцает оружием, но готова ответить, «если кто-то с мечом или ружьем придет», добавил Лукашенко.

«Если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми, — пожалуйста, с сегодняшнего дня. Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить», — сказал он.

Политик также заявил, что Белоруссия никогда не претендовала на чужие территории и богатства.

«Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас: не дай бог у вас будет какой-то формализм. Должны четко понимать, как мы будем действовать», — подчеркнул белорусский президент.

Военных он также призвал не забывать о частях территориальной обороны, поскольку они представляют хорошие резервы.

Наконец, Лукашенко в очередной раз заявил о «гибридной войне», которую ведут против Белоруссии западные страны.

«То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. <…> Против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния», — приводит «БелТА» слова белорусского президента.

В целом, по его мнению, Республика Беларусь стала звеном в цепи обострения военной обстановки в регионе.

«Автономно, независимо от того, что разворачивается в черноморском бассейне, от вопросов, связанных с Украиной, Польшей и странами Балтии, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Поссорить Европу и Америку

Глава РБ также выразил в ходе совещания с военными уверенность, что США и Великобритания вместе с Польшей намерены разрушить Евросоюз.

«Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал — в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз», — заявил Лукашенко.