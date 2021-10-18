Как Европа ответит Белоруссии на кризис с мигрантами

Германия прочувствовала на себе месть президента Александра Лукашенко — мигранты через Белоруссию и ее восточных соседей массово устремились в эту страну. Главы МИД Евросоюза 18 октября уже начали обсуждать, кто должен понести ответственность за кризис. «Газета.Ru» поговорила с экспертами, может ли ответ Европы стать фатальным для режима Лукашенко.

«Лукашенко использует беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на европейские страны. Лукашенко является не кем иным, как шефом государственной сети контрабанды [мигрантов]», — заявил 18 октября глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, главы МИД Евросоюза решили обсудить миграционный кризис, вину за который там возлагают на президента Белоруссии, и притеснения оппозиции в этой стране.

Немецкий министр пообещал, что новые санкции по итогам встречи будут «весьма чувствительными».

При этом под новые ограничения могут попасть не только белорусские предприятия. Маас намекнул, что страны Евросоюза недовольны авиакомпаниями, которые «зарабатывают деньги на том, что перевозят в Германию или другие европейские страны беженцев». Дипломат прямо добавил, что для них должны быть последствия за посредничество.

DW утверждает, что на санкциях настаивают именно Латвия, Литва, Польша и Германия.

По мнению главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, новые санкции должны быть направлены против авиакомпании «Белавиа» (отказ в любой технической поддержке, лизинге) и турагентств Белоруссии, которые и организуют маршруты для мигрантов. Первая уже попала под целый ряд ограничений после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair в мае и ареста летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича.

В это же время председатель профсоюза полицейских Германии Хайнц Теггерт направил письмо главе МВД Хорсту Зеехоферу, в котором призвал власти ввести временный контроль на границе с Польшей из-за большого наплыва в страну нелегальных мигрантов. Количество мигрантов, незаконно прибывших в страну через границу с Польшей, сопоставимо с кризисом на границе с Австрией в 2013 году.

По данным полиции ФРГ, с начала августа через Белоруссию более 4,3 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в эту страну, больше всего — из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что действия белорусских властей, следствием которых стал миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, можно считать «актом гибридного нападения».

Лукашенко же убеждает, что именно Польша и Литва намеренно проводят спецоперации по созданию каналов переправки мигрантов на территорию Германии и Франции.

Радость от новых санкций

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в большинстве сошлись в том, что политика Лукашенко действительно спровоцировала миграционный кризис в Евросоюзе, но уверены, что там смогут найти действенный ответ.

Первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич не уверен, что новые санкции как-либо смогут повлиять на ситуацию.

«У нас государственный терроризм, это можно доказать фактами. Но санкции не могут прекратить его, он продолжается. Запад же хочет, чтобы у нас уменьшилась доля государственного терроризма. Это сложный вопрос, правильны ли действия Запада. Я хотел бы, чтобы это имело смысл», — сказал экс-глава Верховного Совета «Газете.Ru».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что пока нельзя говорить, что терпение Евросоюза по-настоящему заканчивается, и ждать действительно фатальных для режима Лукашенко последствий.

«Отдельные страны лоббируют интересы Лукашенко, например Австрия. Позиция Германии очевидна из-за того, что к ним массово поехали мигранты и они немного напряглись. Я думаю, призывы к санкциям против авиакомпаний будут услышаны в Турции, Катаре, Иране.

Но в целом Евросоюз не готов к принятию серьезных решений и снова ограничится какими-то полумерами. На Лукашенко это никак не скажется, он только рад новым персональным санкциям против его окружения», — уверен аналитик.

В комментарии «Газете.Ru» доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш согласился, что от нового пакета санкций не стоит ожидать критических последствий для Белоруссии.

«Санкции просто создают стимулы для ответа — политического и экономического. Белоруссия переориентируется на евразийский рынок, который оказывается даже более прибыльным. В экономике страны все неплохо, по многим параметрам рост. Раньше у Лукашенко был выбор между Европой, Россией и Китаем, а теперь остаются просто две последние страны», — сказал эксперт.

Немецкий политолог Александр Рар в комментарии «Газете.Ru» призвал разделять в европейском миграционном кризисе гуманитарную и политическую составляющую.

«Беженцы с Ближнего Востока уже шесть лет пытаются разными способами добраться до Европы. И на шлюпках, и на кораблях через Средиземное море, несмотря на сопротивление принимающих. Но тех, кто добирается до Европы, принимают по гуманитарным соображениям. Вопрос в том, считает ли Европа беженцев, которые едут в Польшу через Белоруссию, людьми второго сорта? Многие политики в Германии, хотя и понимают, что это Лукашенко пропускает людей, говорят, что людей надо принимать. Недовольны правые политики, некоторые правительственные ведомства, силовые структуры», — объяснил Рар.

При этом политолог добавил, что Германия и союзники будут продолжать посылать «самые жесткие сигналы». В частности, у белорусов могут отнять право на въезд в ЕС, а Лукашенко «навсегда останется изгоем». При этом у Минска не остается в таких условиях другого варианта, как еще больше сближаться с Москвой, вплоть до возможного объединения двух стран.

«А если говорить непосредственно о кризисе на границах, то, возможно, появится стена на границе Польши и Белоруссии после ухода Ангелы Меркель, которая обещала, что при ней новых стен не будет. Это тоже будет демонстрировать двуличность Европы. Там постараются все повесить на Лукашенко, который, конечно, мстит таким образом. Но люди-то едут в Европу сами», — напомнил Рар.

15 октября сейм Польши как раз принял поправки о выдворении мигрантов, незаконно пересекающих границу страны, а также закон о строительстве защитного сооружения стоимостью €353 млн на границе с восточным соседом.

До этого в октябре Европарламент принял резолюцию, в которой депутаты поддержали введение пятого пакета санкций с крайней степенью срочности из-за миграционного кризиса на западных границах Белоруссии. В него предлагают включить ограничения против деревообрабатывающего, металлургического и химического секторов экономики этой страны. Санкции также могут коснуться госбанков и других крупных промышленных предприятий.

Кроме того, евродепутаты предлагают возбудить уголовное дело о преступлениях Лукашенко против своего народа, согласно принципу универсальной юрисдикции. Там уверены, что в будущем этим вопросом должен заняться Международный суд ООН.