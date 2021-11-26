Лукашенко встретился с мигрантами на белорусско-польской границе

Белоруссия готова сделать все для попавших в беду беженцев, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Евросоюз не стремится оказывать помощь мигрантам, однако белорусская сторона настроена помогать нелегалам в их стремлении попасть либо домой, либо в Евросоюз.

Логистический центр неподалеку от пограничного пункта «Брузги» посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с главой государства на встрече с беженцами присутствовали губернатор Гродненской области Владимир Караник и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович и генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Лукашенко, помимо выступления перед мигрантами и общения с ними, поинтересовался, хватает ли доставляемых продуктов и ознакомился с мерами безопасности в ТЛЦ.

Беженцы, прибывшие в Белоруссию из стран Ближнего Востока, до недавнего времени размещались в стихийном лагере в лесу рядом с границей. Ночь перед неудавшимся штурмом пункта «Брузги» они провели непосредственно рядом с КПП, однако после отпора польских силовиков 16 ноября сначала вернулись в предыдущий лагерь в лес, после чего их поместили в ТЛЦ белорусские власти, создав там основные бытовые условия и поставляя пищу мигрантам.

Иностранцы со своей стороны выразили благодарность президенту Белоруссии за поддержку и, в частности, за то, что им позволили покинуть лагерь в лесу и разместили в комфортных условиях.

«Для нас это очень важно. Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, у нас не было бы проблем», — приводит слова одной из девушек БелТА.

Еще одна беженка дала понять, что европейским странам надо брать пример с Лукашенко.

«Лукашенко называют в Европе диктатором, но он здесь и говорит с людьми, и помогает им, а Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса. Визит президента нам всем очень понравился. Это большая гордость», — заявила она, добавив, что беженцы рассчитывают перебраться в Германию и ждут решения по этому вопросу.

«После выступления президента Белоруссии появилась надежда на положительный исход. Сейчас много мыслей, но настроение теперь приподнятое», — отметил один из мужчин.

«Мы благодарны, что он [президент Белоруссии] пообещал нам любую помощь и тем, кто хочет вернуться, и тем, кто хочет попасть в Германию. Я хочу пойти в Германию. У меня большая семья и часть из них там. Хочу с ними воссоединиться», — согласился другой мужчина.

«Белоруссия открыла теплые объятия для нас, нам бы хотелось, чтобы и Европа поступила так же. Мы бы хотели уйти из этого лагеря в Европу. Открыть эти лагеря там. Мы просто стремимся вперед, ищем свою мечту. Мы идем туда не просто так, мы идем туда работать», — говорили мигранты.

close Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с мигрантами возле пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, 26 ноября 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед встречей с мигрантами возле пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, 26 ноября 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с мигрантами возле пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, 26 ноября 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с мигрантами возле пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, 26 ноября 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с мигрантами возле пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, 26 ноября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Лукашенко же заявил, что, по подсчетам властей, на территории Белоруссии сейчас находятся примерно 2-3 тыс. беженцев, кроме тех, которые размещены в центре. Он пообещал, что Минск не будет заставлять мигрантов насильно покинуть страну.

Евросоюз в свою очередь, ничего не делает, чтобы разрешить ситуацию на границе, заметил глава государства.

«Я знаю, что у вас уже образовалась некая руководящая элита в лагере. Это неплохо. Давайте через них поддерживать контакт со всеми вами. Еще раз повторяю: мы сделаем все, что вы пожелаете. Мы не будем вас силой заставлять делать то, что вы не хотите», — обратился президент к мигрантам.

Глава государства также призвал беженцев с любой просьбой обращаться к белорусским местным властям и пограничникам и не бояться их. Если вопрос будет касаться правительства, то в течение суток об этом доложат президенту, пообещал Лукашенко.

«Мы будем стараться обеспечить вас питанием, одевать вас. Мы будем делать все для того, чтобы вы получили питьевую воду, чтобы вы могли отвести в баню детишек, чтобы жены ваши могли сходить в баню и вы. Мы будем делать все, чтобы сделать ваш временный быт немножко легче», — уверил он.

Если сейчас проблему с беженцами не решить, то она станет «на порядок мощнее», считает белорусский президент. В связи с этим он обратился к народу Германии и Польши с просьбой приютить мигрантов, а также предупредил, что нелегалы в дальнейшем смогут предпринять попытки прорваться в ЕС через территорию Украины. Сейчас, по его словам, ежедневно в Польшу, Литву и Латвию попадают до 200 беженцев.

По окончании встречи Лукашенко пообщался с журналистами. Он в очередной раз опроверг причастность Белоруссии к миграционному кризису.

«Не слушайте эти фейки, что нам это выгодно, что мы позвали беженцев», — высказался президент.